В Кенгарагсе после ДТП водители не сдержались и "заехали в нос" виновнику аварии

Как сообщает передача Degpunktā, все произошло утром на улице Маскавас недалеко от перекрестка с улицей Прушу.

Зачинщиком аварии стал некий молодой человек, на автомашине Ford. По словам очевидцев, парень ехал на большой скорости по полосе общественного транспорта и не рассчитал свои силы: скорость передвижения была не менее 100 км в час.

"Люди стояли на светофоре и ждали зеленый свет, что-то делали рабочие на дороге, скорее всего, он их увидел и начал маневрировать, ну и "подцепил" всех", - рассказывает свидетель Николай.

Водители разбитых машин подозревают, что вина не только в лихачестве, но и отсутствии концентрации на дороге, возможно, виновник писал смс или разговаривал по мобильнику.

"По-нормальному так сделать нельзя, он вообще не понимал, что делает", - заявил водитель пострадавшей BMW Гинт.

После столкновения люди не смогли сдержаться: последовал обмен "любезностями" с мужчиной на Ford, а затем к нему применили и физическую силу.