Вт, 9.04.2019
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В Риге на улице Маскавас столкнулись сразу пять автомобилей
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ФОТО: Facebook/DTP_Latvia

Утром во вторник 9 апреля произошло столкновение пяти автомобилей.

По данным Госполиции авария произошла в 9:51.

По первоначальной информации, ДТП произошло у светофора на улице Маскавас, так как один из участников движения не соблюдал нужную дистанцию. Пострадавших нет, движение не заблокировано.

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