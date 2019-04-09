В Риге на улице Маскавас столкнулись сразу пять автомобилей

RUS TVNETНовостиКриминал и ЧПВ Риге на улице Маскавас столкнулись сразу пять автомобилейВ Риге на улице Маскавас столкнулись сразу пять автомобилейВидеоРусский TVNET/LETA Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии9 апреля 2019, 13:47ФОТО: Facebook/DTP_LatviaУтром во вторник 9 апреля произошло столкновение пяти автомобилей.По данным Госполиции авария произошла в 9:51.По первоначальной информации, ДТП произошло у светофора на улице Маскавас, так как один из участников движения не соблюдал нужную дистанцию. Пострадавших нет, движение не заблокировано. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариидтприга