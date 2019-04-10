Министр: принесенные системой страхования здоровья деньги не решат проблемы в отрасли

Для того, чтобы через взносы существенно увеличить бюджет здравоохранения, выплаты должны быть больше, признала министр. Запланированные изменения политик назвала символической сопричастностью и дисциплинирующим элементом.

Винькеле напомнила, что правительство решило продвигать эти поправки медленнее, чем того хотело бы Министерство здравоохранения. К тому же премьер-министр Кришьянис Кариньш обещал не проводить изменения в налоговой политике в этом году и в следующем.

Министр уверена, что будет принято решение о минимальном взносе за страхование здоровья, который должен будет сделать каждый житель Латвии, независимо от вида трудоустройства. Она отметила, что это также существенно для страхования будущих пенсионеров.

Как сообщалось ранее, необходимые изменения в государственной системе страхования здоровья вместе с пересмотром налоговой реформы запланировано провести в 2021 году. То есть, улучшения системы страхования здоровья откладываются еще на один год.

В понедельник, 8 апреля, на совещании коалиции Винькеле представила предложение об отказе от двух корзин медицинского страхования и замене их на страхование здоровья через социальные взносы, как это уже происходит у работающих в общем налоговом режиме.

Это означает, что система будет относиться и к альтернативным налоговым режимам, а для людей, вообще не платящих социальные взносы, будет новый вид социального страхования.

"Это был случай, когда Минздрав шел более быстрым темпом и с более радикальным предложением, чем правительство в целом. Было решено поддержать эти принципы - мы не вводим две корзины, страхование здоровья осуществляем через социальное страхование, и оно обязательно. Существенные изменения кроются в том, что правительство хочет рассматривать это вместе с ревизией альтернативных налогов, скорее всего, с существенными изменениями в налоге микропредприятий. Это означает, что эти принципы мы введем позже", - пояснила Винькеле.