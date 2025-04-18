КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС Работникам ресторанов платят слишком много

И, прошу прощения, но моя логика здесь абсолютно безупречна. Оспорить это невозможно. Праздничные дни - это выходные, и именно в эти дни рестораны чаще всего бывают переполнены. Это - факт. Так почему тогда у ассоциации такой острый антипраздничный настрой, если именно в эти дни бизнесу чаще улыбается удача?