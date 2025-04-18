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КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС Работникам ресторанов платят слишком много

Перевод: rus.tvnet.lv
Янис Ензис, глава Ассоциации ресторанов Латвии
Янис Ензис, глава Ассоциации ресторанов Латвии Фото: Paula Čurkste/LETA

Недавно мне попалась статья с довольно диковатым заголовком - "Ассоциация ресторанов Латвии призывает сократить количество праздничных дней в стране". Первая мысль была: когда люди чаще всего ходят в рестораны? В выходные. А что такое праздничные дни? Тоже выходные. Получается, Ассоциация ресторанов Латвии (LRB) фактически призывает жителей меньше ходить в рестораны?

И, прошу прощения, но моя логика здесь абсолютно безупречна. Оспорить это невозможно. Праздничные дни - это выходные, и именно в эти дни рестораны чаще всего бывают переполнены. Это - факт. Так почему тогда у ассоциации такой острый антипраздничный настрой, если именно в эти дни бизнесу чаще улыбается удача?

Оказывается, все банально просто - в праздничные дни работникам нужно платить вдвое больше. Согласно первой части 68 статьи Закона о труде, сотрудник, работающий в праздник, имеет право на надбавку не менее 100% от установленной ему часовой или дневной ставки.

Особенно болезненно это воспринимается в случае, если праздник совпадает с выходным днем - тем самым, когда рестораны и так полны посетителей. По сути, это обычный прибыльный день, только компания обязана платить своим сотрудникам больше.

Платить вдвое больше - больно. Поэтому LRB выступила с почти гениальным предложением: призвать Сейм и правительство "пересмотреть политику по праздничным дням, возможно, сократив их количество или не признавая определенные дни праздничными - с точки зрения начисления зарплаты".

Прочтите это еще раз. Особенно - последнюю часть. То есть если уж нельзя сократить праздники, то пусть они будут в календаре, но не для наших работников. Гениально.

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