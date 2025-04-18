В Старой Риге состоялся экуменический крестный ход

Как отмечают представители церкви перед мероприятием, на улицах старого города будет звучать Слово Божие о пути Иисуса Христа на Голгофу. Участники также смогут услышать личные размышления и свидетельства, подготовленные разными людьми. В этом году девиз крестного хода взят из 46‑го псалма: "Будьте спокойны и знайте, что Я - Бог".

Традиционно крестный путь начнется в 11:00 у кафедрального собора Святого Иакова в Риге. Уже с 10:30 здесь звучала музыка в исполнении Тома Юхневича.

В мероприятии приняли участие и выступили с обращениями епископы и духовные лица различных христианских конфессий: митрополит и архиепископ Риги Збигнев Станкевич, епископ Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Янис Ванагс, епископ Союза баптистских общин Латвии Каспар Штернс, а также пасторы Эдгар Мажис, Кристс Калниньш, Оскар Смолякс и другие.

Чтения из Священного Писания и размышления о разных темах, связанных с человеческой жизнью, представили актеры Гиртс Кестерис и Зане Янчевска. Во время пути прозвучали личные истории и свидетельства о значении веры в жизни конкретных людей.