В Старой Риге состоялся экуменический крестный ход

В пятницу, 18 апреля, в Старой Риге состоялся ежегодный экуменический крестный ход. Об этом агентству LETA сообщили в Римско-католической церкви Латвии.
Как отмечают представители церкви перед мероприятием, на улицах старого города будет звучать Слово Божие о пути Иисуса Христа на Голгофу. Участники также смогут услышать личные размышления и свидетельства, подготовленные разными людьми. В этом году девиз крестного хода взят из 46‑го псалма: "Будьте спокойны и знайте, что Я - Бог".
Традиционно крестный путь начнется в 11:00 у кафедрального собора Святого Иакова в Риге. Уже с 10:30 здесь звучала музыка в исполнении Тома Юхневича.
В мероприятии приняли участие и выступили с обращениями епископы и духовные лица различных христианских конфессий: митрополит и архиепископ Риги Збигнев Станкевич, епископ Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Янис Ванагс, епископ Союза баптистских общин Латвии Каспар Штернс, а также пасторы Эдгар Мажис, Кристс Калниньш, Оскар Смолякс и другие.
Чтения из Священного Писания и размышления о разных темах, связанных с человеческой жизнью, представили актеры Гиртс Кестерис и Зане Янчевска. Во время пути прозвучали личные истории и свидетельства о значении веры в жизни конкретных людей.
Музыкальное сопровождение обеспечили исполнители Александра Шпицберга и вокалисты ансамбля Puikas, Каспарс Эзериньш, Гиртс Рейматс и другие музыканты.
Заключительная молитва крестного пути была запланирована примерно в 13:30 на Домской площади. Здесь участники смогут задержаться до 15:00 - в это время продолжится исполнение песен прославления под руководством Рейматса и Эзериньша. Все желающие смогут подойти к епископам, пасторам и представителям различных общин, которые будут готовы выслушать людей и помолиться за их нужды лично.
Прямую трансляцию и запись крестного пути можно посмотреть на телеканале TV24 и в интернет-трансляции. Также трансляция будет доступна на сайте katolis.tv (EWTN Latvija) и в эфире Radio Marija Latvija. Сокращенный вариант крестного пути можно было услышать и на Latvijas Radio 1 с 13:00 до 14:00 и в записи.
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