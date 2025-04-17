Трамп рассказал, когда США и Украина подпишут соглашение о полезных ископаемых

Вечером в четверг, 17 апреля, президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение между Соединенными Штатами и Украиной о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых будет подписано 24 апреля. Об этом сообщает "Медуза".
"У нас есть соглашение о добыче полезных ископаемых, которое, я думаю, будет подписано… в следующий четверг в ближайшее время… И я предполагаю, что они собираются воплотить это соглашение. Посмотрим", - заявил Трамп.
Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что работа над деталями продолжается.
"У нас был меморандум о взаимопонимании, мы перешли сразу к соглашению. Кажется, это соглашение на 80 страниц, и именно оно будет подписано", - сказал он.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!