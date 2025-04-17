Трамп рассказал, когда США и Украина подпишут соглашение о полезных ископаемых

"У нас есть соглашение о добыче полезных ископаемых, которое, я думаю, будет подписано… в следующий четверг в ближайшее время… И я предполагаю, что они собираются воплотить это соглашение. Посмотрим", - заявил Трамп.

Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что работа над деталями продолжается.

"У нас был меморандум о взаимопонимании, мы перешли сразу к соглашению. Кажется, это соглашение на 80 страниц, и именно оно будет подписано", - сказал он.