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Трамп рассказал, когда США и Украина подпишут соглашение о полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп Фото: Picture alliance / Consolidated News Photos

Вечером в четверг, 17 апреля, президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение между Соединенными Штатами и Украиной о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых будет подписано 24 апреля. Об этом сообщает "Медуза".

"У нас есть соглашение о добыче полезных ископаемых, которое, я думаю, будет подписано… в следующий четверг в ближайшее время… И я предполагаю, что они собираются воплотить это соглашение. Посмотрим", - заявил Трамп.

Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что работа над деталями продолжается.

"У нас был меморандум о взаимопонимании, мы перешли сразу к соглашению. Кажется, это соглашение на 80 страниц, и именно оно будет подписано", - сказал он.

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