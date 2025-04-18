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Мужчина в Земгале убил собаку и выложил фото в сеть

Джек-рассел-терьер. Иллюстративное фото
Джек-рассел-терьер. Иллюстративное фото Фото: Mary Swift/Shutterstock

Прокуратура передала в Земгальский окружной суд уголовное дело, в котором молодой мужчина обвиняется в жестоком обращении с принадлежащей ему собакой, в результате чего животное погибло. Об этом агентству LETA сообщили в прокуратуре.

Согласно обвинению, в феврале прошлого года мужчина умышленно, с целью убить, как минимум один раз ударил ножом своего пса. От полученных ранений животное скончалось.

После убийства обвиняемый сфотографировал мертвую собаку и опубликовал снимок на платформе Reddit.com, где изображение стало доступно широкой аудитории.

Именно благодаря внимательности и неравнодушию пользователей Reddit удалось собрать достаточное количество доказательств, чтобы передать дело в суд.

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