Названы крупнейшие самоуправления Латвии после реформы

После объединения нынешних Огрского, Лиелвардского, Кегумского и Икшкильского краев общее число жителей края составит 61 536.

Во второй крупнейший видземский край объединятся нынешние Цесисский, Аматский, Лигатненский, Паргауйский, Приекульский, Вецпиебалгский и Яунпиебалгский края, общее число их жителей - 46 118.

В третье крупнейшее в Видземе самоуправление планируется объединить Валмиерский, Коценский, Мазсалацский, Буртниекский и Беверинский края с общим числом жителей 45 327.

В Рижском регионе планируется объединить Сейский, Саулкрасткий, Царникавский, Адажский и Гаркалнский края, общее число их жителей составит 38 408.

Мадонский край планируется объединить с Эргльским, Цесвайнским, Лубанским и Вараклянским краями, общее число его жителей составит 35 871.

К Сигулде планируется присоединить Малпилс, Инчукалнс и Кримулду, где сейчас живут в общей сложности 35 297 человек.

В Видземское приморское самоуправление планируется включить нынешние Алойский, Салацгривский и Лимбажский края с общим числом жителей 30 540.

Свои нынешние территории сохранят Гулбенский край с 21 957 жителями и Алуксненский край с 16 343 жителями.

В один край планируется объединить Апеский, Смилтенский и Раунский края, общее число их жителей составит 19 678. В приграничный с Эстонией край будут включены нынешние Валкский, Стренчский, Наукшенский и Руйиенский края, где живут 19 358 человек.

Число жителей подсчитано по данным Управления по делам гражданства и миграции на начало 2018 года.

Между тем в Земгале после реализации административно-территориальной реформы крупнейшим самоуправлением по числу жителейстанет Елгава.

С объединением Елгавы с соседними Елгавским и Озолниекским краями в новом самоуправлении будет почти 96 тыс. жителей.

С точки зрения площади самое крупное самоуправление возникнет вокруг Екабпилса. В нем будут объединены город Екабпилс, Акнистский, Виеситский, Салский, Екабпилсский и Крустпилсский края. Общая площадь самоуправления составит 2992 кв.км.

В один центр развития могут быть объединены самоуправления, расположенные возле Бауски, Добеле, Тукумса. Предусмотрено объединить Кекаву и Балдоне, а Олайнского края реформа может не коснуться.

В свою очередь крупнейшим по числу жителей и площади территории самоуправлением в Курземе станет Лиепайский край.

В Лиепайский край планируется объединить Павилостский, Айзпутский, Дурбский, Гробиньский, Приекульский, Вайнёдский, Руцавский и Ницский края и город Лиепаю, который будет административным центром края.

Число жителей Лиепайского края составит 113 643, площадь территории - 3656,93 кв. км.

Город Вентспилс и Вентспилсский край после реформы станут вторым крупнейшим самоуправлением Курземе, число жителей в нем составит 50 459.

К Талсинскому самоуправлению планируется присоединить Дундагский, Ройский и Мерсрагский края с общим числом жителей 40 279.

К Салдусскому краю присоединится Броценский край, в этих краях живут 31 014 человек.

Кулдигский край объединится с Алсунгским и Скрундским краями, общее число их жителей составит 30 730.