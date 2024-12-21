Видео LTV: Бизнесмен из Резекне, возможно, причастен к работе нелегальной фабрики сигарет

"Уже в тот момент, когда мы поняли масштаб этой фабрики, были немедленно привлечены партнеры из полиции, и стало ясно, что это часть более крупной организованной преступной сети", - заявил в понедельник, 16 декабря, генеральный директор Погранохраны Гунтис Пуйятс, комментируя задержания в Лудзе.

Даже спустя несколько дней над объездной дорогой вокруг Лудзы кружит вертолет - неподалеку находится Авиационное управление Государственной погранохраны.

Между объездной дорогой и железной дорогой расположена промышленная зона с как новыми, так и старыми ангарами. По информации LTV, именно в одном из ангаров проводились обыски, и там были задержаны лица, причастные к нелегальному бизнесу по производству сигарет.

Еще несколько лет назад это место принадлежало местной предпринимательнице, владелице магазина хозяйственных товаров Инаре Коноваловой. Кому она продала эту собственность, пенсионерка уже не помнит. Покупатель говорил, что собирается производить корм для собак.

LTV позвонила Янису Арбидансу, разыскивая владельца SIA Elferi, которое почти два года назад попросило у Службы поддержки села 594 тысячи евро на строительство нового комплекса по предварительной обработке зерна, но разговор внезапно обрывается.

Янис Арбиданс - хозяин хозяйства Liepziedi в Столеровской волости Резекненского края. В этом месяце он получил награду Латгальского региона планирования.

Liepziedi является совладельцем зарегистрированной в Резекне компании по производству паровых установок ReEnergo. Среди пяти бенефициаров этой компании - Янис Арбиданс и Элмар Лайзанс.

По неофициальной информации, имеющейся у LTV, Элмар Лайзанс - человек, который был задержан правоохранительными органами летом этого года, и он подозревается в том, что является лидером организованной преступной сети.

Подробнее смотрите в сюжете программы LTV Panorāma.

Видео: Сюжет программы Panorāma

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