Кариньш: в стабильности правительства не сомневаюсь

Сейм рассмотрит сегодня запрос об отставке Кариньша, поданный оппозицией. Требование отставки связано с тем, что правительство не отменило компонент обязательной закупки (КОЗ), хотя этого требовал парламент.

Кариньш считает запрос об отставке необоснованным, так как правительство признало, что нужно ликвидировать КОЗ, но сделать это немедленно нельзя, так как возможны негативные последствия.

Премьер упрекнул оппозицию в том, что из-за этого запроса он не смог поехать на встречу на европейском уровне с представителями правительства Китая.