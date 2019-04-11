В Судане произошел военный переворот

Также военные разогнать правительство.

Как сообщает агентство Reuters, в столице Судана (Хартума) в четверг сосредоточились военные силы. Также закрыт аэропорт Хартума.

Протесты, направленные против правительства, в Судане длятся с 19 декабря 2018 года.

"Вооруженные силы в ближайшее время выступят с важным заявлением", — сообщает суданское государственное телевидение, подробности не уточняются.

Сообщается, что по телевидению транслируются военные марши, а по радио звучит патриотическая музыка.

Также военные заняли ключевые дороги и мосты в столице Судана. Возле штаба армии также стоят бронетранспортеры и танки.