В Судане произошел военный переворот

Многие информационные источники сообщают, что в Судане произошёл военный переворот, в результате которого свергнут президент Омар аль Башир.
Также военные разогнать правительство.
Как сообщает агентство Reuters, в столице Судана (Хартума) в четверг сосредоточились военные силы. Также закрыт аэропорт Хартума.
Протесты, направленные против правительства, в Судане длятся с 19 декабря 2018 года.
"Вооруженные силы в ближайшее время выступят с важным заявлением", — сообщает суданское государственное телевидение, подробности не уточняются.
Сообщается, что по телевидению транслируются военные марши, а по радио звучит патриотическая музыка.
Также военные заняли ключевые дороги и мосты в столице Судана. Возле штаба армии также стоят бронетранспортеры и танки.
Также AFP и Reuters сообщают, что солдаты атаковали офис группы, связанной с правящей партией Судана.