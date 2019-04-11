Разогнался больше 30 км/ч - остался без связи. CSDD поясняет идею ограничения мобильников

В среду, 10 апреля руководитель CSDD Андрис Лукстиньш указал Комиссии Сейма по вопросам обороны, предотвращения коррупции и внутренних дел на проблему использования мобильников за рулем. Он считает, что надо запретить использовать устройства.

Например, как вариант, договориться с операторами связи об обеспечении отключения связи, если автомобиль с мобильным устройством перемещается больше 30 км в час.

В CSDD уточнили, что сейчас во многих странах ЕС думают над тем, как ограничить использование телефонов за рулем, но это касается только водителей.

Латвийские специалисты изучают опыт других стран, например Швеции, где также остро стоит вопрос о запрете на связь, если транспортное средство развивает скорость 30 и более км в час.