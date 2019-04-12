Литва отозвала посла из России

Такое решение принято по двум причинам - опроса посла в досудебном расследовании о выдаче визы и угроз в адрес посла из-за дела 13 января, говорят представители внешнеполитического ведомства.

"Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в деле 13 января", - сказала BNS пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.

Министр ИД Линас Линкявичюс сказал BNS, что присвоенный правоохраной послу статус специального свидетеля делает его еще более уязвимым.

"Поскольку идет расследование, есть этот статус специального свидетеля, и поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим. (...) Возможно, ему некоторое время лучше не ехать в эту страну", - сказал министр.

Статус спецсвидетеля присваивается в том случае, если лицо опрашивается о его действиях, но оснований для предъявления подозрений недостаточно.

В деле о торговле влиянием правоохрана предъявила подозрения бывшему долголетнему дипломату Римантасу Шидлаускасу, гражданину России, владельцу банка Ринату Насырову и предпринимателю Альбинасу Беляускасу.

Прокуроры утверждают, что Р. Шидлаускас за взятку пообещал повлиять на определенных лиц с тем, чтобы Р. Насырову была выдана шенгенская виза.

Недавно Р. Мотузас подтвердил BNS, что визы Р. Насырову и его сыну в конце марта были выданы в посольстве Литвы в Москве на основании письменного приглашения Р. Шидлаускаса.