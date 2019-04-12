В Эквадоре задержан соратник Ассанжа

Ола Бини - задержанный, который является разработчиком программного обеспечения. Мужчина родом из Швеции.

Его задержали при попытке вылететь в Японию.

Сообщается, что власти подозревают мужчину в попытках дестабилизировать ситуацию в стране, а также контактах с бывшим министром иностранных дел Рикардо Патиньо

11 апреля Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне, где он семь лет провел в убежище в посольстве Эквадора.

Напомним, Ассандж с июня 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи Швеции, где он подозревается в изнасиловании, и Эквадор выделил ему политическое убежище.

В мае прошлого года шведские прокуроры закрыли дело против Ассанжа, однако он по-прежнему мог быть задержан, если бы оставил посольство, так как в 2012 году нарушил условия освобождения из заключения.

Ассанж, портал которого опубликовал десятки тысяч секретных документов США, всегда отрицал свою вину в выдвинутых обвинениях в изнасиловании. Он отказался выезжать в Швецию, боясь выдачи США, где его могут осудить за публикацию документов.