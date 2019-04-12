Раскрыто мнение мужчин о волосах на женском теле

В опросе участвовали около тысячи мужчин. По результатам опроса 63% из них предпочли "естественность" или небольшое количество волос.

Негативное отношение к небритому телу было только у 20% опрошенных.

"Мне отвратительна сама мысль о волосах на любой части женского тела", - гласит одно из заявлений участника эксперимента.

На вопрос сбривают ли они сами волосы на теле, четверть ответила, что предпочитает не бриться. Ещё одна четверть респондентов ответила, что немного подстригают волосы. Также 10% мужчин сообщили о том, что полностью сбривают "нежелательные" волосы на теле.

"Несмотря на то, что мужчины всё ещё отстают от женщин в этих вопросах, все больше и больше из них предпочитают пользоваться восковыми полосками или кремами для удаления волос, заботясь о своем теле", - сказал руководитель департамента развития в компании бренда Стивен Додд.