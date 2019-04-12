Принц Гарри и Меган Маркл намерены некоторое время скрывать рождение ребенка

Как известно, весь мир сегодня пребывает в ожидании рождения первенца герцога и герцогини Сассекских - это событие должно произойти вот-вот. Однако это сильно беспокоит будущих родителей.

После рождения ребёнка не будет традиционной фотосессии, Меган уже дала отказ. Также друзья Маркл говорили, что она бы хотела родить дома по примеру королевы Елизаветы II.

Но вот 11 апреля представители королевской пары сообщили о том, что они не планируют распространяться о малыше сразу после его появления на свет!

"Герцог и герцогиня Сассексские благодарят за добрые пожелания, которые они получают не только от граждан Соединенного Королевства, но и по всему миру. Они приняли решение сохранить в тайне дату рождения своего ребенка. Они с нетерпением ждут возможности поделиться этой радостной новостью со всеми, но только после того, когда отпразднуют появление нового члена семьи в частном порядке", - таково официальное заявление Кенсингтонского дворца.