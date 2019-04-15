Во сколько празднование столетия Латвии обошлось каждому из нас? Интервью с министром культуры
Даце Мелбарде уже более пяти лет является министром культуры Латвии. Эту должность она сохранила и в правительстве Кришьяна Кариньша. Представитель Национального объединения VL-TB/LNNK была директором Латвийского Национального центра культуры, руководителем Латвийской полицейской академии и занимала многие другие должности в сфере культуры.
Большинство событий посвященных столетию Латвии происходили под руководством Даце Мелбарде.
TVNET поговорил с министром о финансировании в сфере культуры, национальном концертном зале, общественных медиа и других важных темах.
[Интервью за 11 апреля 2019 года]
Как ваши дела?
Очень хорошо! Мы только что осмотрели большую сцену Межапарка.
Какие последние выводы?
Хорошие... Все укладывается в сроки. Это тот случай, когда сроки очень важны. Но меня радует, что внимание уделяется еще двум важным факторам - безопасности и качеству звука. Привлекают экспертов, чтобы обеспечить хорошие акустические решения.
Так что это будет самая молодая и самая продвинутая в своем роде уличная сцена в Европе.
Когда планируется следующий осмотр?
Во втором туре есть два этапа. Первый этап необходимо завершить до Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи летом 2020 года.
Олег Буров, который сейчас выполняет обязанности мэра Риги, уже обозначил дату и время, когда будет мероприятие в честь сдачи проекта в эксплуатацию.
Потом будет второй этап, который необходимо завершить до 150-летия Праздника песни в 2023 году. И тогда эстрада будет полностью готова.
В первую очередь будет выполнен ряд важных работ - построен общий объем сцены, уложены все металлические конструкции, созданы акустические экраны. И тогда, во втором этапе, пройдет строительство административных зданий и установка специальной защитной мембраны.
О вероятном расположении национального концертного зала. Ранее в интервью вы говорили, что хотели бы, чтобы это было в центре города. Что вы думаете о варианте Андрейоста?
Этот вариант еще сравнительно новый. Его нужно изучать и тестировать. То, что на него обратили внимание - очень хорошая позиция. Это возможность построить культурное здание недалеко от акватории Даугавы, рядом с Даугавой.
Если посмотреть, то сейчас самые популярные новые концертные залы, которые стали успешными туристическими достопримечательностями - это концертные залы, расположенные рядом с водоемами.
Таким образом, вы получите очень хорошие точки обозрения. Это, отличное место для отдыха. Но, как и везде, необходимо решать практические вопросы.
Во-первых, это частная земля. Есть вопрос: заинтересован ли частный владелец в передаче земли государству?
Во-вторых, должны быть решены такие вопросы, как восстановление инфраструктуры, в том числе перенаправление улицы. Необходимы очень четкие, последовательные действия и дополнительные расходы.
Какой из девяти предлагаемых расположений концертного зала вы считаете лучшим?
Мне очень тяжело назвать фаворит, но, на самом деле, визуально мы видим только один вариант - проект Андиса Силиса. И этот проект, конечно, очень привлекателен тем, что он выиграл международный конкурс.
С точки зрения места, я думаю, что преобразование Дома Конгрессов - очень хороший вариант. Но мы не можем предложить реконструкцию Дома конгрессов в качестве альтернативы, потому что Рижская дума просто не согласилась с перестройкой в таком масштабе, которая могла бы создать акустический концертный зал в соответствии с требованиями, установленными Министерством культуры. Поэтому мы не можем рассматривать этот вариант.
Говоря о зарплатах работников в сфере культуры, вы недавно сказали, что самая большая боль - это учреждения культурного наследия, например, зарплаты музейных работников. Планирует ли Министерство культуры вносить предложения по повышению этой заработной платы в бюджете 2020 года?
Этот вопрос у нас в приоритете. И в бюджете 2019 года.
Всегда важно сохранять приоритеты, даже если вы понимаете, что это технический бюджет.
О какой сумме идет речь?
Наша точка отсчета, когда речь идет о людях, работающих в сфере культуры, - это средняя зарплата в государственном секторе. Чтобы обеспечить всех такой зарплатой сейчас, не только в музеях, но и в других отраслях, нам нужны дополнительные 14 миллионов евро.
В бюджете на 2019 год есть деньги для подобных целей?
Есть 500 000 евро. Мы отреагировали очень быстро после принятия закона, отметив недостатки. Теперь они исправлены. В результате мы расширили нашу возможность подать заявку на эту программу, устранив административные барьеры.
Что это были за недостатки?
Минимум, который человек зарабатывает в год, чтобы претендовать на эту сумму. Мы просто подняли этот минимальный порог.
Еще немного о нуждах Министерства культуры в контексте бюджета на 2020 год. Какие еще приоритеты?
Это образование в сфере культуры. Нам необходимо участвовать в финансировании оплаты труда учителей культурного образования.
Также область кино.
Индустрия буквально расцвела благодаря столетней программе и показала, что латвийское общество хочет смотреть латвийское кино. В прошлом году фильмы местного производства посмотрели более 500 000 человек.
Индустрия кино показала, что с такими показателями можно хорошо зарабатывать.
И в целом, латвийская киноиндустрия заняла почти 20% латвийского кинорынка. Это означает, что, разумно инвестируя в нашу киноиндустрию, мы можем конкурировать и с голливудскими фильмами.
Сколько денег планируется дать латвийской киноиндустрии в 2020 году?
В 2020 году дополнительно будет выделен один миллион евро. В этом году, так как это технический бюджет, у нас еще есть полмиллиона. Но этого недостаточно, чтобы индустрия кино могла развиваться с той динамикой и отдачей, о которой я только что упомянула. Мы посчитали, что для основного бюджета необходимы 7-8 миллионов евро.
Кроме того, киноиндустрия, как и любая другая профессиональная арт-индустрия, нуждается в этом бюджете очень своевременно. Не может быть, чтобы в течение 2-3 лет у нас было какое-то финансирование, а затем нужно выживать. Это должно быть постоянным источником финансирования.
Каковы приоритеты?
Для нас очень важно продолжать перевод и экспорт латышской литературы. Очень хороший импульс дал Лондонский книжный рынок. Так же нам очень важно продолжать сотрудничество со странами Балтии.
Потому что мы показали всему миру, что, объединив наши силы, мы можем получить гораздо большее признание нашей культуры.
Реализуются очень успешные балтийские проекты и это, конечно, важно продолжать.
И третье - это инвестиции в инфраструктуру. Учитывая, что у нас такое большое хозяйство (111 адресов), нам постоянно нужны дополнительные средства на ремонт и обслуживание.
Какая общая сумма требуется министерству культуры из государственного бюджета на 2020 год?
Конечно, эта сумма будет зависеть от того, какие инфраструктурные объекты мы посчитаем.
Но, как я уже говорила, мы могли бы очень хорошо продвинуться вперед и решить многие проблемы, если бы получили как минимум 20 миллионов евро в дополнение к [бюджетной] базе.
Об общественных медиа. Прошло более полутора лет с момента принятия в первом чтении законопроекта об общественных электронных СМИ в Сейме. Какие можно сделать выводы за это время?
При подготовке законопроекта ко второму чтению было внесено много предложений. Очень детально с ними работает подкомиссия Сейма по медиаполитике.
Серьезные переговоры были о том, что необходимо создать отдельную рабочую группу, чтобы увеличить скорость рассмотрения этих многочисленных предложений.
То, что успели сделать:
мы достигли того, чтобы закон об электронных средствах массовой информации все-таки предусматривал выход государственных СМИ с рекламного рынка, указав конкретные сроки.
Это решение принято в качестве окончательного. Теперь есть вопрос, как получить необходимое финансирование, чтобы осуществить задуманное.
Почти 14 миллионов необходимо, чтобы вывести общественные СМИ с рекламного рынка. В настоящее время ведутся активные дискуссии по предложениям и открытым вопросам закона об общественных СМИ, и я думаю, что эта работа проходит гораздо активнее, чем в предыдущие годы. Я бы сказала, что действительно вижу свет в конце туннеля по этому вопросу.
Если мы говорим о результатах конкурса на место в правлении Латвийского телевидения - как так могло получиться что в Национальном совете по электронным СМИ председателем правления оказался человек без необходимого опыта?
По мнению Министерства культуры, эта ситуация ясно демонстрирует проблемы в системе. Есть несколько признаков того, что необходимо продвигаться вперед в развитии управления государственными СМИ, приняв отдельный закон.
Одна из вещей, которая сейчас подлежит обсуждению - это то, какой закон сильнее: закон о корпорациях или закон об электронных СМИ?
Я думаю, что принятие отдельного специализированного закона, который бы очень четко регулировал вопросы, связанные с общественными СМИ, был бы тем основанием, которое исключило бы дальнейшие интерпретации.
Многие считают, что на празднование Столетия Латвии тратятся больше денег, чем необходимо. Что вы можете ответить этим людям?
Я бы посоветовала финансирование сравнить с результатом. В прошлом году, на программу празднования Столетия Латвии различным отраслям и самоуправлениям (в том числе и на международные проекты) было выделено 10 миллионов евро.
Столько, сколько тратиться на праздник песен за одну неделю.
С точки зрения объема, обеспечивающего нашу базовую обстановку, должна быть программа празднования, которая позволяет людям разных возрастов, разных этнических групп в разных местах проживания (в том числе за пределами Латвии) участвовать в различных мероприятиях. Для достижения таких целей должен быть доступен широкий спектр мероприятий.
Мне очень нравится хорошее сравнение, что эта широкая программа празднования обошлась каждому жителю Латвии в одну чашку кофе.