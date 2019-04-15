Во сколько празднование столетия Латвии обошлось каждому из нас? Интервью с министром культуры

Говоря о зарплатах работников в сфере культуры, вы недавно сказали, что самая большая боль - это учреждения культурного наследия, например, зарплаты музейных работников. Планирует ли Министерство культуры вносить предложения по повышению этой заработной платы в бюджете 2020 года?

Этот вопрос у нас в приоритете. И в бюджете 2019 года.

Всегда важно сохранять приоритеты, даже если вы понимаете, что это технический бюджет.

О какой сумме идет речь?

Наша точка отсчета, когда речь идет о людях, работающих в сфере культуры, - это средняя зарплата в государственном секторе. Чтобы обеспечить всех такой зарплатой сейчас, не только в музеях, но и в других отраслях, нам нужны дополнительные 14 миллионов евро.

В бюджете на 2019 год есть деньги для подобных целей?

Есть 500 000 евро. Мы отреагировали очень быстро после принятия закона, отметив недостатки. Теперь они исправлены. В результате мы расширили нашу возможность подать заявку на эту программу, устранив административные барьеры.

Что это были за недостатки?

Минимум, который человек зарабатывает в год, чтобы претендовать на эту сумму. Мы просто подняли этот минимальный порог.

Еще немного о нуждах Министерства культуры в контексте бюджета на 2020 год. Какие еще приоритеты?

Это образование в сфере культуры. Нам необходимо участвовать в финансировании оплаты труда учителей культурного образования.

Также область кино.

Индустрия буквально расцвела благодаря столетней программе и показала, что латвийское общество хочет смотреть латвийское кино. В прошлом году фильмы местного производства посмотрели более 500 000 человек.

Индустрия кино показала, что с такими показателями можно хорошо зарабатывать.

И в целом, латвийская киноиндустрия заняла почти 20% латвийского кинорынка. Это означает, что, разумно инвестируя в нашу киноиндустрию, мы можем конкурировать и с голливудскими фильмами.

Сколько денег планируется дать латвийской киноиндустрии в 2020 году?

В 2020 году дополнительно будет выделен один миллион евро. В этом году, так как это технический бюджет, у нас еще есть полмиллиона. Но этого недостаточно, чтобы индустрия кино могла развиваться с той динамикой и отдачей, о которой я только что упомянула. Мы посчитали, что для основного бюджета необходимы 7-8 миллионов евро.

Кроме того, киноиндустрия, как и любая другая профессиональная арт-индустрия, нуждается в этом бюджете очень своевременно. Не может быть, чтобы в течение 2-3 лет у нас было какое-то финансирование, а затем нужно выживать. Это должно быть постоянным источником финансирования.

Каковы приоритеты?

Для нас очень важно продолжать перевод и экспорт латышской литературы. Очень хороший импульс дал Лондонский книжный рынок. Так же нам очень важно продолжать сотрудничество со странами Балтии.

Потому что мы показали всему миру, что, объединив наши силы, мы можем получить гораздо большее признание нашей культуры.