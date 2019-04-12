Суд оставил в силе приговор обвиняемому в вымогательстве мэру Огре Херманису

Рижский окружной суд оставил в силе приговор суда первой инстанции мэру Огрского края Хелманису, который обвиняется в вымогательстве, и тогдашнему владельцу Огрского телевидения Артуру Робежниексу.
Суд первой инстанции приговорил обоих к штрафу в размере 38 000 евро за вымогательство в группе лиц.
Приговор можно обжаловать в кассационном порядке в течение 10 дней в Верховном суде. Полный его текст будет доступен 28 апреля.
В 2009 году полиция задержала Хелманиса по делу о попытке вымогательства денег за то, чтобы на Огрском телевидении не демонстрировался компрометирующий сюжет. Вместе с ним был задержан и владелец телеканала Артур Робежниекс. Как сообщила полиция, за то, чтобы снять сюжет с эфира, они вымогали 6000 латов.
Позже Огрский районный суд присудил Хелманису и Робежниексу штраф в размере 100 минимальных месячных зарплат (38 000 евро) за вымогательство в группе.