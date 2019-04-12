Суд оставил в силе приговор обвиняемому в вымогательстве мэру Огре Херманису

В 2009 году полиция задержала Хелманиса по делу о попытке вымогательства денег за то, чтобы на Огрском телевидении не демонстрировался компрометирующий сюжет. Вместе с ним был задержан и владелец телеканала Артур Робежниекс. Как сообщила полиция, за то, чтобы снять сюжет с эфира, они вымогали 6000 латов.