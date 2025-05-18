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Россия нанесла один из крупнейших ударов дронами по Украине

Последствия российского удара
Последствия российского удара Фото: AP/Scanpix

В ночь с субботы на воскресенье, 18 мая, Россия нанесла один из самых масштабных ударов беспилотниками по территории Украины с момента полномасштабного вторжения.

По данным командования Воздушных сил Украины, в ночной атаке участвовали 273 российских беспилотника. Украинской системе ПВО удалось сбить 88 из них.

Еще 128 беспилотников-имитаторов потеряли управление и упали, не причинив ущерба, говорится в официальном сообщении Воздушных сил.

В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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