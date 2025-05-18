Россия нанесла один из крупнейших ударов дронами по Украине

В ночь с субботы на воскресенье, 18 мая, Россия нанесла один из самых масштабных ударов беспилотниками по территории Украины с момента полномасштабного вторжения.
По данным командования Воздушных сил Украины, в ночной атаке участвовали 273 российских беспилотника. Украинской системе ПВО удалось сбить 88 из них.
Еще 128 беспилотников-имитаторов потеряли управление и упали, не причинив ущерба, говорится в официальном сообщении Воздушных сил.
В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!