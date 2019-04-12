В 30 километрах от Даугавпилса хотят построить хранилище ядерных отходов

Игналинская АЭС закрыта уже десять лет, но у соседей есть вопрос - где хранить отходы радиоактивных веществ? Как оказалось, Литва хочет сделать это недалеко от Даугавпилса, однако как местные жители, так и главы муниципалитетов забили тревогу.

"Конечно, мы против такого хранилище, зачем оно нам нужно, будет радиация. Дети очень сильно болеют. Люди как мухи мрут от этой радиации. Пусть они увозят свою радиацию из нашего приграничья", - так считают люди, проживающие всего в нескольких километрах от места, предусмотренного для хранилища радиоактивных отходов.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш уже призвал поднять этот вопрос на уровне правительства и не допустить создание хранилища вблизи латвийской границы.

"Мы направили письма Министерству защиты среды и регионального развития и Министерству внутренних дел, чтобы в зарубежных отношениях во время защиты национальных интересов Латвии позиция государства была крепкой и ясной", - отметил он.

По планам Литвы, хранилище построят через 4-5 лет, в нем будут храниться радиоактивные отходы нищкой и средней активности. Литовцы обещают, что сделают все, чтобы загрязнения не было.

"Большая часть - это металлические отходы и зацементированные радиоактивные отходы, которые появляются во время работы электростанции. Это использованное топливо цементируется в матрицы и хранится в 200-литровых бочках. Эти бочки помещают в специальные контейнеры, которые также бетонируют. Получается конструкция - металобетонные контейнеры, которые хранят эти радиоактивные отходы", - рассказал руководитель проекта хранилища Виктор Огнерубов.

Хранилище будет безопаснее, чем работа бывшей Игналинской АЭС.

Контейнеры планируется переложить двухметровым слоем глины и еще тремя метрами земли, песка и камней.

"Присутствие любого такого объекта, который может создать потенциальную угрозу, вблизи у соседей неприятно. Если речь об угрозах, то тут больше на уровне эмоций. Еврокомиссия точно проконтролирует строительство", - считает профессор Даугавпилсского университета Юрис Сомс.