В соцсетях распространяется видео пожара на колесе обозрения в Таллинне
В пятницу вечером в соцсетях стало распространяться видео, на котором якобы заснято, как горит колесо обозрения торгового центра T1 Mall of Tallinn. На самом деле речь идет о чей-то злой шутке, колесо обозрения не горело, передаёт Rus.Postimees.
Пресс-секретарь Спасательного департамента подтвердил Postimees, что ни одного вызова в связи с пожаром на колесе обозрения на крыше торгового центра T1 Mall of Tallinn не было и спасатели на место не отправлялись.
По словам фотографа, который побывал на месте, с колесом все в порядке, ничего подозрительного не видно.
Видео, которое распространяется в соцсетях, не соответствует действительности.
Видео "пожара" на колесе обозрения в Таллинне: