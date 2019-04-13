В США хакеры опубликовали данные тысяч агентов и полицейских

Сообщается, что хакеры "воспользовались уязвимостью" в защите трех сайтов подразделений Ассоциации национальной академии ФБР (FBINAA). На своем сайте хакеры опубликовали несколько десятков файлов, где можно обнаружить имена, должности, телефонные номера, адреса, личная и рабочая почта. Все эти данные доступны для загрузки. TechCrunch не сообщил название сайта, где данные были опубликованы.