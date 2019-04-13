Сб, 13.04.2019

В США хакеры опубликовали данные тысяч агентов и полицейских

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Клавиатура

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Неизвестной группе хакеров удалось взломать несколько сайтов, которые связаны с ФБР. Затем они опубликовали в интернете персональные данные тысяч агентов и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на участника группировки.

Сообщается, что хакеры "воспользовались уязвимостью" в защите трех сайтов подразделений Ассоциации национальной академии ФБР (FBINAA). На своем сайте хакеры опубликовали несколько десятков файлов, где можно обнаружить имена, должности, телефонные номера, адреса, личная и рабочая почта. Все эти данные доступны для загрузки. TechCrunch не сообщил название сайта, где данные были опубликованы.

Хакер также рассказал TechCrunch, что их группа "взломала более тысячи сайтов". Согласно сказанному, в распоряжении хакеров - "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких государственных организаций.

Данная информация пока никак не комментируется со стороны Ассоциации национальной академии ФБР.

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