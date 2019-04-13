В США хакеры опубликовали данные тысяч агентов и полицейских

Неизвестной группе хакеров удалось взломать несколько сайтов, которые связаны с ФБР. Затем они опубликовали в интернете персональные данные тысяч агентов и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на участника группировки.
Сообщается, что хакеры "воспользовались уязвимостью" в защите трех сайтов подразделений Ассоциации национальной академии ФБР (FBINAA). На своем сайте хакеры опубликовали несколько десятков файлов, где можно обнаружить имена, должности, телефонные номера, адреса, личная и рабочая почта. Все эти данные доступны для загрузки. TechCrunch не сообщил название сайта, где данные были опубликованы.
Хакер также рассказал TechCrunch, что их группа "взломала более тысячи сайтов". Согласно сказанному, в распоряжении хакеров - "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких государственных организаций.
Данная информация пока никак не комментируется со стороны Ассоциации национальной академии ФБР.