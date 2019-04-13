Из-за отсутствия кворума собрание членов партии KPV LV перенесено

После выборов Сейма партия пережила раскол и значительное падение рейтинга. В результате конфликта между двумя лидерами партии - Кайминьшем и Алдисом Гобземсом - последний был исключен из партии. После раскола в партии образовалось два фланга, один из которых во главе с Кайминьшем вошел в правительство Кришьяниса Кариньша, а второй остался в оппозиции.