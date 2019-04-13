Из-за отсутствия кворума собрание членов партии KPV LV перенесено

Из-за отсутствия кворума собрание членов партии KPV LV сегодня было закрыто и перенесено на 28 апреля.
В партии KPV LV числится 641 член, на сегодняшнее собрание явились 212, а для кворума необходимо участие по меньшей мере 322 членов.
После закрытия собрания его участники поддержали предложение члена правления KPV LV Артуса Кайминьша продолжить собрание в формате семинара без присутствия журналистов.
Ранее созванное в феврале собрание членов партии KPV LV из-за отсутствия кворума было не вправе принимать решения.
После выборов Сейма партия пережила раскол и значительное падение рейтинга. В результате конфликта между двумя лидерами партии - Кайминьшем и Алдисом Гобземсом - последний был исключен из партии. После раскола в партии образовалось два фланга, один из которых во главе с Кайминьшем вошел в правительство Кришьяниса Кариньша, а второй остался в оппозиции.