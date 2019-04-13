Сб, 13.04.2019

В Эстонии мужчина застрял в общественном туалете, на место прибыла полиция

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Этот туалет не имеет отношения к произошедшему.

ФОТО: Mupo.

13 апреля в Лыунаскую префектуру позвонил господин, который застрял в общественном туалете, пишет Rus.Postimees.

"Даже если вы справили нужду, облегчение может не наступить, потому что могут возникнуть проблемы с тем, как выбраться из туалета. Такой вот жизненный квест "Выйди из комнаты"", - написали сотрудники Лыунаской префектуры на своей страничке в Facebook.

"Неизвестно, то ли задвижка опустилась сама, то ли за этим стоят какие-то злоумышленники", - говорится в публикации.

Полицейские прибыли на место происшествия и выпустили мужчину из туалета.

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