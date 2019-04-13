Вс, 14.04.2019

Видео: самый большой самолет в мире впервые поднялся в воздух

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Пассажир самолета

ФОТО: pixabay.com

13 апреля компанией Stratolaunch Systems был проведен первый демонстративный полет самого большого в мире самолета. Испытания проходили над пустыней к северу от Лос-Анджелеса (США). 

Видео полета было опубликовано фотографом Джеком Бауэром. 

Самолет может взять на борт груз массой 250 тонн.

Размах крыльев самолета Stratolaunch - 117 метров. До этого момента самым большим самолетом в мире был Ан-225 "Мрия".

Этот самолет — летающая стартовая площадка, которая предназначена для запуска космических аппаратов в космос. Ожидается, что первый запуск будет в 2020 году.

Компания Stratolaunch Systems была создана в 2011 году. Создатели - сооснователь Microsoft Пол Аллен, скончавшийся в 2018 году, а также аэрокосмический конструктор Берт Рутан.

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