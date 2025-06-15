ВИДЕО Птицы стали причиной аварии под Ригой

Участники аварии - два грузовых автомобиля, окруженные транспортными средствами оперативных служб, которые перекрыли одну полосу движения. Один из грузовиков врезался в прицеп другого. Остальным водителям, ехавшим по окружной, пришлось задержаться у Медемского болота. Движение на участке аварии регулировали сотрудники полиции.

"Получилось курьезно. Из леса на дорогу выбежали куропатки. Легковушка резко затормозила, пропуская птиц. Мне тоже пришлось резко тормозить. Водителю позади не повезло", - рассказал водитель грузового автомобиля Мартиньш.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā