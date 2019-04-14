Fisher-Price отозвала "смертельные" колыбели. В них умерли больше 30 младенцев

"Сегодня, ставя безопасность на первое место, в сотрудничестве с Комиссией по безопасности потребительских товаров, Fisher-Price добровольно отзывает все устройства Rock'n Play Sleeper. Родители и опекуны должны немедленно прекратить использование этого товара", - написала компания в социальной сети Facebook.

Сообщается, что смерть наступала в результате того, что младенцы переворачивались со спины на живот или на бок, будучи не пристегнутыми. При этом не уточняется, что именно стало причиной гибели. Издание Consumer Reports написало, что некоторые малыши погибли от удушья.

Американская академия педиатрии назвала эти колыбели "смертельными" и призвала Fisher-Price их отозвать.

В то же время в компании сообщили, что убеждены в безопасности своих товаров и добровольно отзывают колыбели "из-за обнаруженных инцидентов, при которых товар использовался, не соблюдая предупреждений и инструкций".