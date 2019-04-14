Трагедия в самом опасном аэропорту мира. В Непале рухнул пассажирский самолет

На востоке Непала, неподалеку от Эвереста, пассажирский самолет столкнулся с вертолетом, в результате чего погибли три человека, пишут зарубежные СМИ.
По сообщениям аэропорта Лукла, самолет Let410 компании Simrik Air потерял управление при взлете, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в вертолет, который стоял на летном поле.
Есть информация о трех погибших - двое скончались на месте, один умер в больнице. Один из погибших был пилотом самолета компании Simrik Air, двое - сотрудниками туристической полиции.
Все погибшие непальцы. Ни один из четырех пассажиров самолета не пострадал.
Небольшой аэропорт города Лукла находится на высоте 2 845 метров над уровнем моря и считается самым опасным в мире из-за короткой взлетно-посадочной полосы и горного рельефа, усложняющего посадку.