Вс, 14.04.2019

Трагедия в самом опасном аэропорту мира. В Непале рухнул пассажирский самолет

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

В Непале произошла авиакатастрофа

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

На востоке Непала, неподалеку от Эвереста, пассажирский самолет столкнулся с вертолетом, в результате чего погибли три человека, пишут зарубежные СМИ.

По сообщениям аэропорта Лукла, самолет Let410 компании Simrik Air потерял управление при взлете, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в вертолет, который стоял на летном поле. 

ФОТО: AFP / Scanpix

Есть информация о трех погибших - двое скончались на месте, один умер в больнице. Один из погибших был пилотом самолета компании Simrik Air, двое - сотрудниками туристической полиции.

Все погибшие непальцы. Ни один из четырех пассажиров самолета не пострадал. 

Небольшой аэропорт города Лукла находится на высоте 2 845 метров над уровнем моря и считается самым опасным в мире из-за короткой взлетно-посадочной полосы и горного рельефа, усложняющего посадку.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ