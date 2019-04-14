Трагедия в самом опасном аэропорту мира. В Непале рухнул пассажирский самолет

По сообщениям аэропорта Лукла, самолет Let410 компании Simrik Air потерял управление при взлете, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в вертолет, который стоял на летном поле.

ФОТО: AFP / Scanpix

Есть информация о трех погибших - двое скончались на месте, один умер в больнице. Один из погибших был пилотом самолета компании Simrik Air, двое - сотрудниками туристической полиции.

Все погибшие непальцы. Ни один из четырех пассажиров самолета не пострадал.