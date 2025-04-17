СМИ: эксперты считают, что РФ может попытаться уничтожить сеть Starlink с помощью ядерного оружия

По данным Forbes, в радиус действия ракет "Нудоль" попадают все космические аппараты - от Международной космической станции до различных спутников, обеспечивающих работу систем GPS, Starlink и Planet Labs.

Сильный ядерный взрыв в космосе не только уничтожил бы множество спутников, но и убил бы всех находящихся поблизости астронавтов, добавила Сэмсон.

Симуляции, проведенные Пентагоном, показали, что взрыв ядерной бомбы мощностью 5000 килотонн возле Международной космической станции привел бы к почти мгновенной смерти астронавтов - в течение часа они подверглись бы облучению, и "с вероятностью 90% смерть наступила бы через 2–3 часа".

Известно, что компания Planet Labs также оказывала помощь Украине после полномасштабного вторжения России, предоставляя снимки высокого разрешения, которые позволяли украинским военным точно отслеживать передвижение российских танков и другой техники.

Аналитик Лондонского королевского колледжа по вопросам военных космических программ России Элена Гроссфельд подчеркивает, что Россия в потенциальной войне с Западом делает особый акцент на ядерное оружие, обладая крупнейшими его запасами в мире.

"Россия действительно способна оснастить космическую ракету ядерной боеголовкой, но я скептически отношусь к такому сценарию, за исключением полномасштабной войны", - отмечает Гроссфельд.

Хотя многие эксперты предсказывают, что Кремль может взорвать одну или несколько ядерных боеголовок в космосе как часть асимметричной атаки, уничтожающей часть спутниковой сети Запада, это также несет огромные риски для самой России.

"Если Россия уничтожит хотя бы один американский спутник, отслеживающий российские ядерные вооружения, это будет воспринято как повод для ядерного ответа. В результате последует крайне разрушительная контратака США, с высокой долей вероятности с использованием подводных лодок и ядерного оружия по целям в России", - подчеркивает аналитик и добавляет, что угрозы России нанести ядерный удар в космосе - часть тактики ядерного шантажа.

По ее словам, "Путин, несмотря на свой огромный ядерный арсенал, в глубине души осознает, что такая атака спровоцировала бы крайне смертоносную ядерную войну с Западом".