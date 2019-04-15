Уникальный случай: в глазу женщины обнаружили живых пчёл

Отмечается, что пчёлы этого вида (пчёлы-галактиды) - небольшие насекомые, три-четыре миллиметра в длину.

Как рассказали в больнице Тайваня, врач заметил в глазу что-то, напоминающее лапку. Убедившись, что это действительно насекомые, он очень аккуратно вытащил их.

Отмечается, что это первый случай в Тайване. Предположительно, 28-летняя женщина полностью поправиться, и такое проникновение насекомых никаких последствий за собой не оставит.

"Мы с семьей в выходные посещали кладбище, наводили порядок на могилах родственников. Подул ветер, что-то попало мне в глаз. Я подумала, что это просто пыль. Умылась. Но жжение оставалось. Потом глаз опух, начал болеть, я перестала спать".

Врачи подчеркнули: если бы девушка промедлила, она могла бы получить серьезную инфекцию, которая в худшем случае закончилась бы потерей зрения.

Врачи также отметили то, что счастливым образом девушка носила контактные линзы - боясь, что они могут выпасть, она не терла болящий глаз.

Если бы она терла его, пчёлы могли бы выделить яд, в результате чего девушка бы ослепла, дополняет BBC.

Как рассказали учёные, у этих пчёл есть странная черта - их привлекает запах человеческого пота и слёзы, потому что они содержат необходимые насекомым влажность и соль.

Так как извлечённые пчёлы оказались живыми, они были переданы исследователям.