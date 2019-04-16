В Риге выступит резидент Stand Up на ТНТ Сергей Детков

Многие помнят Сергея по едким шуткам и комментариям во время популярного шоу "Прожарка" на ТНТ 4, где он "прожаривал" Руслана Белого и Юрия Дудя, а также по смелым выступлениям в "Открытом Микрофоне на ТНТ".

Можно наблюдать Сергея и в интернете, ведь он является постоянным участником таких популярных Youtube-проектов как #СОЗВОН или "Алкосборка".

По словам организаторов, Сергей Детков - это человек, который не боится шутить даже на самые острые темы и его первое выступление в Латвии точно не стоит пропускать.

На разогреве у звёздного гостя, как всегда, выступят лучшие резиденты Riga Stand Up со своим самым свежим материалом.