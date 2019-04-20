Темная сторона урбанизации: ежегодно небоскребы убивают миллионы птиц

Несмотря на то, что города становятся более удобными для людей, они вредят птицам - застекленные здания превращаются в огромные зеркала, пернатые врезаются в них на лету и погибают.

Эта проблема особенно распространена в мегаполисах с небоскребами.

Своеобразные "джунгли" из небоскребов радуют многих жителей больших городов. Кроме того, здания такого типа могут вместить в себя огромное число жильцов. Однако небоскребы являются большой угрозой для экосистемы природы.

На данный момент тревожная картина открывается в таких мегаполисах как Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес, где миллионы птиц погибают во время миграции, свидетельствуют данные Корнельского центра исследования орнитологии.

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В 2014 году академический журнал The Condor опубликовал исследование, авторы которого выяснили, что ежегодно только в США из-за небоскребов погибает от 100 миллионов до одного миллиарда птиц.

Не зря проблема опасности стеклянных высоток для птиц последние десять лет занимает умы архитекторов - в 2011 году в Сан-Франциско департамент городского планирования выпустил гид по дизайну, предлагающий несколько вариантов стекла для использования в постройке небоскребов. Предложенные опции позволят птицам отличить застекленные постройки от неба.

Департамент предлагает архитекторам использовать стекла, отражающие ультрафиолетовое освещение, стекла произведенные из клеток фотоэлементов, а также тонированные стекла.

Планировщики городов также подчеркивают, что все здания высотой более 90 метров, а также непрерывные стеклянные поверхности, площадь которых превышает два квадратных метра, являются опасными для птиц.

ФОТО: Pixabay

Кроме дизайна окон небоскребов существует еще несколько решений, которые позволят защитить птиц от верной смерти в городе. Американская организация National Audubon Society предлагает уменьшить степень освещения улиц в период миграции птиц.

Не секрет, что огни городов привлекают внимание птиц, поэтому они врезаются в стекла небоскребов.