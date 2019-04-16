Вт, 16.04.2019
Это было одно из тех мест, которые хотели увидеть, прежде чем умереть. Мы смотрим на то, что происходит, и у нас текут слезы. Это ужасно, просто ужасно. Туристы в Париже
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Модель - любительница голых съемок в святынях - обрадовалась пожару в Нотр-Даме
За гранью понимания!

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ФОТО: instagram.com/billwitz

Эпатажная бельгийская модель Мариса Папен, прославившаяся благодаря съемкам в обнаженном виде на фоне мировых религиозных достопримечательностей, призналась, что обрадовалась пожару в Нотр-Дам де Пари, о чем с восторгом сообщила на своей странице в Facebook.

"Церкви сгорают… Грядет новая эра! - написала Папен и добавила якобы цитату одного из авторов Третьего Завета. - Я выражаю сострадание всем, кто стал жертвой церкви. Сексуально, ментально, физически..."

Публикация модели, как и ее скандальные голые фото, естественно, вызвала шквал возмущения в Сети.

"Не думала обратиться за помощью к психотерапевту, Мариса?", "Тебе не жаль архитектуру и историю?", "Я не хожу в церковь, Мариса… Но твое одобрение разрушения ценностей недопустимо! Кроме того, не все священнослужители причастны к преступлениям, которые ты упомянула", - негодуют пользователи соцсетей.

В ответ на естественный гнев комментаторов модель заявила, что предпочитает деревья и считет, что природа должна отвоевать то, что ей принадлежит.

Напомним, в октябре прошлого года Мариса Папен задрала юбку и сфотографировалась в соборе Святой Софии в Стамбуле. На появившейся в Сети фотографии девушка позирует в черной бурке у входа в музей, демонстрируя полностью обнаженную нижнюю часть своего тела.

ФОТО: facebook.com/MarisaPapen

Как известно, Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Последние несколько месяцев в нем велись реставрационные работы. Пожар уничтожил большую часть кровли, шпиль и часы. К утру огонь удалось потушить. По разным данным, восстановление собора может занять от пяти лет до нескольких десятилетий.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Собор Парижской Богоматери до пожара

 ФОТОГАЛЕРЕЯ: Собор Парижской Богоматери наутро после пожара

 ВИДЕО: Пожар в Соборе Парижской Богоматери, день второй

 ВИДЕО: Пожар в Соборе Парижской Богоматери вблизи

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