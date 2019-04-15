Вт, 16.04.2019
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Сгорел Собор Парижской Богоматери

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ФОТО: AFP / Scanpix

В соборе Нотр-Дам-де-Пари (собор Парижской Богоматери) 15 апреля вечером произошел сильный пожар. По роковому стечению обстоятельств собор загорелся в Великий понедельник, когда католики всего мира готовятся к Пасхе.

На видео очевидцев были видны сильные клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики храма. 

В настоящее время часть собора закрыта лесами, там шли реставрационные работы.

 ФОТО: Пожар в Соборе Парижской Богоматери

Причины возгорания неизвестны. Более 400 пожарных задействованы в тушении пожара, сообщили во французском МВД.

Позже стало известно, что обрушился шпиль собора.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отложил телевизионное обращение к нации, запланированное на вечер в понедельник, в связи с пожаром. 

Макрон собирался подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами «желтых жилетов». Президент принес соболезнования всем французам и всем католикам в твиттере: «Как и всем согражданам, мне больно смотреть как горит частица нас».

Позже Макрон приехал к собору.

Тем временем, президент США Дональд Трамп отреагировал и написал, что "жутко смотреть, как горит Нотр-Дам" и советует тушить его с воздуха.

Позже газета Le Monde ответила Трампу и многим своим читателям, почему пожарные не тушат собор с воздуха. Дело в том, что если сбросить воду, то могут пострадать люди вокруг и уцелевшие конструкции здания.

У собора собрались люди: кто-то молится, кто-то плачет.

Очевидцы рассказывают, что набережные и прилегающие улицы заполнены людьми. Но то же время туристы сидят в барах, пьют пиво и наблюдают за пожаром.

Крыша собора полностью обрушилась в результате пожара. Смотрите, что осталось от храма...

Мэр Парижа Анна Идальго назвала случившееся "ужасным инцидентом": 

Прокуратура Парижа начала расследование причин пожара. Госсекретарь при французском МВД Лоран Нуньес заявил, что в результате пожара никто не пострадал.

Как сообщают источники со ссылкой на парижских пожарных, вероятной причиной пожара и последующего обрушения шпиля в соборе Парижской Богоматери могли стать работы по реставрации здания. Однако в прокуратуре заявили, что о причинах говорить пока слишком рано. При этом правоохранительные органы, на основании предварительной информации, не склонны считать случившееся террористическим актом.

В ходе реставрации собора парижской Богоматери были возведены строительные леса высотою около 100 метров. Работы должны были завершиться в 2022 году. Стоимость реставрации оценивалась в шесть миллионов евро.

Тем временем, люди призывают воздержаться от неуместного юмора в данной ситуации. Главный герой романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» Квазимодо предстает и в таком образе:

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на случившееся:

"Пожар в Соборе Парижской Богоматери вызвал страшные и печальные чувства, которые переживал 6 лет назад, когда горел Рижский замок. Хочется надеяться, что разрушения не будут глобальными" - написал он.

Позже с заявлениями выступают представители Нотр-Дама. По их словам, огонь не должен затронуть сокровища собора, поскольку они находятся в сокровищнице, защищенной от пожара.

Однако они не скрывают: «Горит все!»

Напомним, что в соборе  хранится одна из величайших святынь христианского мира: Терновый венец Спасителя.

По состоянию на 22.00 по местному времени (23.00 по латв. времени) в пожарной службе сообщили, что в следующие полтора часа станет ясно, получится ли остановить огонь. Но спасатели не уверены, что это удастся.  

Официальный представитель министерства внутренних дел Франции заявил: "Собор Парижской Богоматери, возможно, не удастся спасти". 

По роковому стечению обстоятельств собор загорелся в Великий понедельник — в начале Страстной недели. Сейчас католики всего мира готовятся к Пасхе, которая в 2019 году приходится на 21 апреля. Архиепископ Парижа Мишель Опети призвал молиться за собор, а других священнослужителей — звонить в колокола церквей.

Как это происходит:  

 Так выглядит первая полоса Le Figaro от 16 апреля.

А вот на этих фотографии с дрона, которые была сделана более часа назад, можно оценить, насколько масштабен для святыни ущерб, причиненный огнем.

Reuters со ссылкой на официальное заявление пожарной службы сообщает, что спустя более трех часов борьбы удалось сохранить "основную конструкцию храма" от уничтожения огнем. При этом стало известно, что один пожарный серьезно пострадал при пожаре.

Cобор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет. Храм был построен в XII-XIV веках; в XIX веке была проведена реставрация собора, в ходе которой достроили шпиль (он обрушился первым в ходе пожара).

В Нотр-Дам проводились коронации французских монархов. Сейчас собор — наряду с Эйфелевой башней и Лувром — одна из главных достопримечательностей французской столицы. Ежегодно его посещали более 13 миллионов туристов.

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