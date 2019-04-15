Сгорел Собор Парижской Богоматери

Как сообщают источники со ссылкой на парижских пожарных, вероятной причиной пожара и последующего обрушения шпиля в соборе Парижской Богоматери могли стать работы по реставрации здания. Однако в прокуратуре заявили, что о причинах говорить пока слишком рано. При этом правоохранительные органы, на основании предварительной информации, не склонны считать случившееся террористическим актом.

В ходе реставрации собора парижской Богоматери были возведены строительные леса высотою около 100 метров. Работы должны были завершиться в 2022 году. Стоимость реставрации оценивалась в шесть миллионов евро.

Тем временем, люди призывают воздержаться от неуместного юмора в данной ситуации. Главный герой романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» Квазимодо предстает и в таком образе:

PLEASE people, stop making jokes about Quasimodo.

It is completely INNAPROPRIATE!

I'm not religious & love a good joke but this is HEARTBREAKING!

800 years of Art & Architecture are up in flames!#NotreDame is not just a #Paris tourist landmark. It is our shared human history. pic.twitter.com/6j3YuZBnwJ — Gerry Stergiopoulos (@GerryGreek) April 15, 2019

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на случившееся:

Parīzes Dievmātes katedrāles ugunsgrēks atsauc atmiņā baisās un skumjās sajūtas, kādas izjutu pirms teju sešiem gadiem dega Rīgas pils. Ļoti gribas cerēt, ka postījumi nebūs lieli — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 15, 2019

"Пожар в Соборе Парижской Богоматери вызвал страшные и печальные чувства, которые переживал 6 лет назад, когда горел Рижский замок. Хочется надеяться, что разрушения не будут глобальными" - написал он.

Позже с заявлениями выступают представители Нотр-Дама. По их словам, огонь не должен затронуть сокровища собора, поскольку они находятся в сокровищнице, защищенной от пожара.

Однако они не скрывают: «Горит все!»

Напомним, что в соборе хранится одна из величайших святынь христианского мира: Терновый венец Спасителя.

По состоянию на 22.00 по местному времени (23.00 по латв. времени) в пожарной службе сообщили, что в следующие полтора часа станет ясно, получится ли остановить огонь. Но спасатели не уверены, что это удастся.

Официальный представитель министерства внутренних дел Франции заявил: "Собор Парижской Богоматери, возможно, не удастся спасти".

По роковому стечению обстоятельств собор загорелся в Великий понедельник — в начале Страстной недели. Сейчас католики всего мира готовятся к Пасхе, которая в 2019 году приходится на 21 апреля. Архиепископ Парижа Мишель Опети призвал молиться за собор, а других священнослужителей — звонить в колокола церквей.

Как это происходит:

Так выглядит первая полоса Le Figaro от 16 апреля.

Notre drame - la une de Libération du mardi 16 avril 2019 pic.twitter.com/dRCIexgGZ4 — Libération (@libe) April 15, 2019

А вот на этих фотографии с дрона, которые была сделана более часа назад, можно оценить, насколько масштабен для святыни ущерб, причиненный огнем.

Reuters со ссылкой на официальное заявление пожарной службы сообщает, что спустя более трех часов борьбы удалось сохранить "основную конструкцию храма" от уничтожения огнем. При этом стало известно, что один пожарный серьезно пострадал при пожаре.

Cобор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет. Храм был построен в XII-XIV веках; в XIX веке была проведена реставрация собора, в ходе которой достроили шпиль (он обрушился первым в ходе пожара).