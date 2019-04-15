Сгорел Собор Парижской Богоматери

В соборе Нотр-Дам-де-Пари (собор Парижской Богоматери) 15 апреля вечером произошел сильный пожар. По роковому стечению обстоятельств собор загорелся в Великий понедельник, когда католики всего мира готовятся к Пасхе.
На видео очевидцев были видны сильные клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики храма.
В настоящее время часть собора закрыта лесами, там шли реставрационные работы.
ФОТО: Пожар в Соборе Парижской Богоматери
Причины возгорания неизвестны. Более 400 пожарных задействованы в тушении пожара, сообщили во французском МВД.
Позже стало известно, что обрушился шпиль собора.
The moment the spire collapsed at #NotreDame. #Paris pic.twitter.com/hlKi0KpIpB— Aurora Intel (@AuroraIntel) April 15, 2019
The entire roof of the #NotreDame is on fire #NotreDameFire pic.twitter.com/IemedCbQzC— SJOERD👨🏻🎓 (@Sjoerdjekusters) April 15, 2019
Президент Франции Эмманюэль Макрон отложил телевизионное обращение к нации, запланированное на вечер в понедельник, в связи с пожаром.
Макрон собирался подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами «желтых жилетов». Президент принес соболезнования всем французам и всем католикам в твиттере: «Как и всем согражданам, мне больно смотреть как горит частица нас».
Позже Макрон приехал к собору.
April 15, 2019
Тем временем, президент США Дональд Трамп отреагировал и написал, что "жутко смотреть, как горит Нотр-Дам" и советует тушить его с воздуха.
So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019
Позже газета Le Monde ответила Трампу и многим своим читателям, почему пожарные не тушат собор с воздуха. Дело в том, что если сбросить воду, то могут пострадать люди вокруг и уцелевшие конструкции здания.
У собора собрались люди: кто-то молится, кто-то плачет.
#notredame surrounded by people crying, others praying pic.twitter.com/YbzwtYDEOp— Dov Jacobs (@dovjacobs) April 15, 2019
Paris stupéfié #NotreDame pic.twitter.com/pbQAGKHIX9— Louis Hausalter (@LouisHausalter) April 15, 2019
Очевидцы рассказывают, что набережные и прилегающие улицы заполнены людьми. Но то же время туристы сидят в барах, пьют пиво и наблюдают за пожаром.
Крыша собора полностью обрушилась в результате пожара. Смотрите, что осталось от храма...
What a tragedy...#NotreDame pic.twitter.com/iy7x5Hi3VK— Manoj (@pattaazhy) April 15, 2019
Мэр Парижа Анна Идальго назвала случившееся "ужасным инцидентом":
Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 15, 2019
Прокуратура Парижа начала расследование причин пожара. Госсекретарь при французском МВД Лоран Нуньес заявил, что в результате пожара никто не пострадал.
Как сообщают источники со ссылкой на парижских пожарных, вероятной причиной пожара и последующего обрушения шпиля в соборе Парижской Богоматери могли стать работы по реставрации здания. Однако в прокуратуре заявили, что о причинах говорить пока слишком рано. При этом правоохранительные органы, на основании предварительной информации, не склонны считать случившееся террористическим актом.
В ходе реставрации собора парижской Богоматери были возведены строительные леса высотою около 100 метров. Работы должны были завершиться в 2022 году. Стоимость реставрации оценивалась в шесть миллионов евро.
Тем временем, люди призывают воздержаться от неуместного юмора в данной ситуации. Главный герой романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» Квазимодо предстает и в таком образе:
Such a massive shame 🙁 #notredame #paris #Quasimodo pic.twitter.com/rluvDYOEU7— jemstones (@jemstones22) April 15, 2019
PLEASE people, stop making jokes about Quasimodo.— Gerry Stergiopoulos (@GerryGreek) April 15, 2019
It is completely INNAPROPRIATE!
I'm not religious & love a good joke but this is HEARTBREAKING!
800 years of Art & Architecture are up in flames!#NotreDame is not just a #Paris tourist landmark. It is our shared human history. pic.twitter.com/6j3YuZBnwJ
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на случившееся:
Parīzes Dievmātes katedrāles ugunsgrēks atsauc atmiņā baisās un skumjās sajūtas, kādas izjutu pirms teju sešiem gadiem dega Rīgas pils. Ļoti gribas cerēt, ka postījumi nebūs lieli— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 15, 2019
"Пожар в Соборе Парижской Богоматери вызвал страшные и печальные чувства, которые переживал 6 лет назад, когда горел Рижский замок. Хочется надеяться, что разрушения не будут глобальными" - написал он.
Позже с заявлениями выступают представители Нотр-Дама. По их словам, огонь не должен затронуть сокровища собора, поскольку они находятся в сокровищнице, защищенной от пожара.
Однако они не скрывают: «Горит все!»
Напомним, что в соборе хранится одна из величайших святынь христианского мира: Терновый венец Спасителя.
По состоянию на 22.00 по местному времени (23.00 по латв. времени) в пожарной службе сообщили, что в следующие полтора часа станет ясно, получится ли остановить огонь. Но спасатели не уверены, что это удастся.
Официальный представитель министерства внутренних дел Франции заявил: "Собор Парижской Богоматери, возможно, не удастся спасти".
По роковому стечению обстоятельств собор загорелся в Великий понедельник — в начале Страстной недели. Сейчас католики всего мира готовятся к Пасхе, которая в 2019 году приходится на 21 апреля. Архиепископ Парижа Мишель Опети призвал молиться за собор, а других священнослужителей — звонить в колокола церквей.
Как это происходит:
Les cloches de Saint-Germain sonnent pour #NotreDame pic.twitter.com/sqmjGCZtri— Gautier Boband (@g_boband) April 15, 2019
Ave Maria pic.twitter.com/lb6Y5XV05a— Ignacio Gil (@Inaki_Gil) April 15, 2019
Так выглядит первая полоса Le Figaro от 16 апреля.
Notre drame - la une de Libération du mardi 16 avril 2019 pic.twitter.com/dRCIexgGZ4— Libération (@libe) April 15, 2019
А вот на этих фотографии с дрона, которые была сделана более часа назад, можно оценить, насколько масштабен для святыни ущерб, причиненный огнем.
#BREAKING: Shot taken from a drone flying above #notredame pic.twitter.com/JQmFF1xImV— Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 15, 2019
#BREAKING: another Drone footage of #NotreDame - @SkyTG24 pic.twitter.com/R3LSgXX10c— Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 15, 2019
Reuters со ссылкой на официальное заявление пожарной службы сообщает, что спустя более трех часов борьбы удалось сохранить "основную конструкцию храма" от уничтожения огнем. При этом стало известно, что один пожарный серьезно пострадал при пожаре.
Cобор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет. Храм был построен в XII-XIV веках; в XIX веке была проведена реставрация собора, в ходе которой достроили шпиль (он обрушился первым в ходе пожара).
В Нотр-Дам проводились коронации французских монархов. Сейчас собор — наряду с Эйфелевой башней и Лувром — одна из главных достопримечательностей французской столицы. Ежегодно его посещали более 13 миллионов туристов.