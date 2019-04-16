В Финляндии пьяные пилот и бортпроводник сорвали рейс

В полицию поступил сигнал, что два мужчины из экипажа не выглядят трезвыми. Рейс должен был улететь из Хельсинки в столицу Катара Доху в 9:50. Вылет отложили как минимум до 22.00.

Катар является мусульманской страной, где придерживаются законов шариата, и алкоголь там - под запретом. В 2022 году в этом государстве Персидского залива должен будет пройти чемпионат мира по футболу, но даже на это время катарские власти отказались предоставить поблажки по части распития алкоголя.