Вт, 16.04.2019
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В Финляндии пьяные пилот и бортпроводник сорвали рейс

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Пассажир самолета

ФОТО: pixabay.com

В Финляндии полиция подозревает второго пилота и бортпроводника авиакомпании Qatar Airways в том, что они вышли на работу в состоянии алкогольного опьянения, передает Rus.Postimees со ссылкой на Yle.

В полицию поступил сигнал, что два мужчины из экипажа не выглядят трезвыми. Рейс должен был улететь из Хельсинки в столицу Катара Доху в 9:50. Вылет отложили как минимум до 22.00.

Катар является мусульманской страной, где придерживаются законов шариата, и алкоголь там - под запретом. В 2022 году в этом государстве Персидского залива должен будет пройти чемпионат мира по футболу, но даже на это время катарские власти отказались предоставить поблажки по части распития алкоголя.

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