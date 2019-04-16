В Петербурге эвакуировали 13 судов после звонков о минировании

В Петербурге из-за анонимных звонков о минировании эвакуировали 13 зданий судов. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на официальный телеграм объединенной пресс-службы судов Петербурга.
Сообщается, что кроме того, поступали и звонки о минировании трёх школ Петербурга, в них также началась эвакуация, передает "Росбалт".
В апреле уже поступали сообщения в полицию о минировании в девяти школах, двух детских садах и девяти торговых центрах Петербурга. В некоторых из них были проведены проверки без эвакуации людей.
Массовые эвакуации продолжаются в Петербурге с февраля. За это время поступило несколько десятков сообщений о минировании в различных учреждениях.