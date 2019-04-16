Вт, 16.04.2019
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В Петербурге эвакуировали 13 судов после звонков о минировании

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Суд. Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters / Scanpix

В Петербурге из-за анонимных звонков о минировании эвакуировали 13 зданий судов. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на официальный телеграм объединенной пресс-службы судов Петербурга. 

Сообщается, что кроме того, поступали и звонки о минировании трёх школ Петербурга, в них также началась эвакуация, передает "Росбалт".

В апреле уже поступали сообщения в полицию о минировании в девяти школах, двух детских садах и девяти торговых центрах Петербурга. В некоторых из них были проведены проверки без эвакуации людей. 

Массовые эвакуации продолжаются в Петербурге с февраля. За это время поступило несколько десятков сообщений о минировании в различных учреждениях.

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