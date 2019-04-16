Появились фото сгоревшего собора Парижской Богоматери изнутри

ФОТО: AFP / Scanpix

Как заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, эксперты и представители различных служб в последующие 48 часов сделают все возможное, чтобы снизить все возможные риски для конструкций здания.

Он отметил, что они существуют до сих пор и тщательно изучаются.

В свою очередь президент государства Эмануэль Макрон 17 апреля созвал заседания правительства, которое будет полностью посвящено пожару.

Вечером 15 апреля и в ночь на 16 апреля огонь уничтожил две трети покрытия крыши собора и шпиль соборы, однако пожарные спасли структуру главного здания и две башни.

ФОТО: AFP / Scanpix

"Худшего сценария удалось избежать", - заявил в понедельник вечером Макрон, прибывший на место событий. Он пообещал начать международную кампанию по сбору средств, чтобы историческое здание можно было восстановить.

"Мы все вместе перестроим этот собор. Это без сомнения часть судьбы Франции, и это будет проект, которым мы займемся в дальнейшие годы", - сказал Макрон.

"Французы ждут, что это будет сделано. Наша история это заслужила", - добавил он.

По предварительным данным, к пожару, по всей видимости, привели проводившиеся на верхних уровнях собора ремонтные работы.

Полиция сообщила, что люди в пожаре не погибли.

ФОТО: Reuters/ScanPix