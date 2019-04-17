Ср, 17.04.2019
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Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса против Саудовской Аравии

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Дональд Трамп

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса, призывающую прекратить поддержку Америкой военной кампании под руководством Саудовской Аравии в Йемене, сообщает Reuters.

В своем заявлении Трамп назвал резолюцию "ненужной" и негативно влияющей на внешнюю политику США. 

Это вето стало вторым за все время президентства Трампа.

В марте Трамп наложил вето на резолюцию Сената США, предлагающую отменить режим чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Мексикой, который глава государства ввел в феврале, чтобы получить $8 млрд на строительство пограничной стены. 

Накануне Сенат США принял резолюцию, которая отменяет указ Трампа о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Документ набрал 59 голосов "за", 41 сенатор проголосовал "против". Конгресс сможет преодолеть вето, если наберет две трети голосов в каждой из палат.

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