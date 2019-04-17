Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса против Саудовской Аравии

В своем заявлении Трамп назвал резолюцию "ненужной" и негативно влияющей на внешнюю политику США.

Это вето стало вторым за все время президентства Трампа.

В марте Трамп наложил вето на резолюцию Сената США, предлагающую отменить режим чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Мексикой, который глава государства ввел в феврале, чтобы получить $8 млрд на строительство пограничной стены.