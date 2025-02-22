Видео Водитель повредил машину рижанина и скрылся: пострадавший возмущен медлительностью полиции

Медлительность полиции доводит Элвийса до отчаяния, ведь страховщик виновного водителя без ее решения не сможет возместить ущерб.

На снимке очевидца видно, что виновный водитель вышел из машины и осмотрел повреждения, прежде чем уехать.

Элвийс позвонил в Госполицию сразу, с парковки. Прибывшие на место происшествия сотрудники взяли у него показания, собрали свидетельства очевидцев и фотографии. В тот же день было возбуждено дело об административном правонарушении.

Вскоре с помощью своего страховщика Элвийс нашел страховщика гражданской ответственности виновного автомобиля. Тот быстро оценил ущерб и согласился возместить его, но только после того, как решение вынесут правоохранительные органы.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!