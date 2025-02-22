Повредив автомобиль Элвийса на парковке возле одного из рижских супермаркетов, виновный водитель покинул место происшествия. Хотя свидетелями столкновения стали несколько человек и авто нарушителя даже сфотографировали со всеми номерными знаками и водителем, полиция уже четыре месяца не признает его виновником аварии, сообщает передача Bez Tabu на телеканале TV3.
Видео ⟩ Водитель повредил машину рижанина и скрылся: пострадавший возмущен медлительностью полиции
Медлительность полиции доводит Элвийса до отчаяния, ведь страховщик виновного водителя без ее решения не сможет возместить ущерб.
На снимке очевидца видно, что виновный водитель вышел из машины и осмотрел повреждения, прежде чем уехать.
Элвийс позвонил в Госполицию сразу, с парковки. Прибывшие на место происшествия сотрудники взяли у него показания, собрали свидетельства очевидцев и фотографии. В тот же день было возбуждено дело об административном правонарушении.
Вскоре с помощью своего страховщика Элвийс нашел страховщика гражданской ответственности виновного автомобиля. Тот быстро оценил ущерб и согласился возместить его, но только после того, как решение вынесут правоохранительные органы.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu
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