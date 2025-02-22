Видео Мужчина напал на людей на улице во Франции: один человек погиб

Мужчина с ножом напал на людей на городской площади. Как сообщает портал "Медуза" со ссылкой на французские СМИ, нападение произошло на демонстрации в поддержку Конго, на которой дежурила полиция. Нападавшим оказался 37-летний алжирец.

Он тяжело ранил ножом двух полицейских - одного в шею, другого в грудь. В происходящее попытался вмешаться 69-летний мужчина; он получил ножевое ранение и скончался. Еще трое полицейских получили легкие травмы.

Нападавший выкрикивал "Аллаху Акбар". Его удалось задержать.

🚨 An Algerian terrorist lunged at people with a knife in Mulhouse, France — the radical killed one person and injured five, including two police officers



In the French city of Mulhouse, a terrorist attacked people with a knife near the city market. According to local media, the… pic.twitter.com/9EXwv0JWw3 — NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2025

Прокуратура Мюлуза сообщила, что этот человек уже был внесен в список лиц, подозреваемых в терроризме, находился под судебным надзором и должен был покинуть страну.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "исламистским террористическим актом".

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