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Видео Мужчина напал на людей на улице во Франции: один человек погиб

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Французская полиция работает на месте трагедии
Французская полиция работает на месте трагедии Фото: AFP/SCANPIX

Один человек погиб и несколько полицейских получили ранения в результате нападения в городе Мюлуз на северо-востоке Франции в субботу, 22 февраля, сообщает прокуратура.

Мужчина с ножом напал на людей на городской площади. Как сообщает портал "Медуза" со ссылкой на французские СМИ, нападение произошло на демонстрации в поддержку Конго, на которой дежурила полиция. Нападавшим оказался 37-летний алжирец.

Он тяжело ранил ножом двух полицейских - одного в шею, другого в грудь. В происходящее попытался вмешаться 69-летний мужчина; он получил ножевое ранение и скончался. Еще трое полицейских получили легкие травмы.

Нападавший выкрикивал "Аллаху Акбар". Его удалось задержать.

Прокуратура Мюлуза сообщила, что этот человек уже был внесен в список лиц, подозреваемых в терроризме, находился под судебным надзором и должен был покинуть страну.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "исламистским террористическим актом".

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