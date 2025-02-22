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Видео "Непонятно, где Рига?": транспортный хаос в Пардаугаве

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Автомобили на ремонтируемой дороге
Автомобили на ремонтируемой дороге Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebras" video.

Началось строительство четвертой фазы Южного моста в Риге, и это внесло ряд изменений в порядок дорожного движения: водители во многих местах путаются, сообщает программа Zebra на телеканале TV3.

На участке от Тирайне до Риги местами не хватает дорожных знаков, которые бы указывали, какие маневры разрешены и каковы новые правила движения. Разграничение полос движения также вызывает недоумение.

Водители не могут понять, как выехать из Риги и как въехать в город.

"Нет ни одного указателя, где находится Рига, где находится Золитуде, где Зепниеккалнс", - говорит ведущий программы Паул Тимротс, который попробовал проехать по нескольким маршрутам этого запутанного транспортного узла.

Видео: Сюжет программы Zebra

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