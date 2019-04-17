Россия принимает все необходимые меры для охраны литовских дипломатов

Ранее МИД Литвы направил в посольство РФ в Вильнюсе ноту из-за полученных угроз в адрес посла и сотрудников посольства. Угрозы были связаны с приговором по делу о событиях 13 января 1991 года у телецентра Вильнюса.

"Сегодня в министерство иностранных дел Литовской Республики посольством России в Литве была передана ответная нота министерства иностранных дел Российской Федерации", - гласит сообщение.

В ноте сообщается, что после получения 1 апреля 2019 года МИД РФ обращения посольства Литвы по поводу угроз в адрес его работников министерство немедленно проинформировало российские компетентные органы для принятия того, чтобы предпринять необходимые меры. 4 апреля 2019 года литовское посольство об это проинформировали.

"С учетом изложенного министерство ожидает конструктивного отношения литовской стороны к предпринимаемым российской стороной мерам по обеспечению безопасности посольства Литовской Республики в Российской Федерации и его сотрудников", - отмечается в сообщении.