Чт, 18.04.2019
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Появился первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

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Утро после пожара Нотр-Дам де Пари

ФОТО: AFP/SCANPIX

Космическая программа Европейского Союза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.

В описании к фото отмечается, что изображение представила американская компания Planet Labs, которая разрабатывает миниатюрные спутники для исследования космоса.

Как мы уже сообщали, на восстановление собора Парижской Богоматери уже пожертвовали почти миллиард евро, в его округе уже начали работу строители.

Напомним, пожар в соборе начался вечером в понедельник, 15 апреля. Пожарным удалось спасти 850-летнее каменное основание постройки, однако огонь уничтожил крышу и другие части собора, в том числе и 93-метровый шпиль.

В качестве причины возникновения пожара рассматривается несчастный случай.

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