Появился первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

В описании к фото отмечается, что изображение представила американская компания Planet Labs, которая разрабатывает миниатюрные спутники для исследования космоса.

🔴Breaking: our colleagues from @planetlabs, one of the Copernicus Contributing Missions, have kindly supplied us with what we believe to be the 1st available satellite image of #NotreDame after the fire

Respect & admiration for @PompiersParis

Below: earlier image for comparison pic.twitter.com/Er69G6U8d6 — Copernicus EU (@CopernicusEU) April 17, 2019

Как мы уже сообщали, на восстановление собора Парижской Богоматери уже пожертвовали почти миллиард евро, в его округе уже начали работу строители.

Напомним, пожар в соборе начался вечером в понедельник, 15 апреля. Пожарным удалось спасти 850-летнее каменное основание постройки, однако огонь уничтожил крышу и другие части собора, в том числе и 93-метровый шпиль.