Появился первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Космическая программа Европейского Союза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
В описании к фото отмечается, что изображение представила американская компания Planet Labs, которая разрабатывает миниатюрные спутники для исследования космоса.
🔴Breaking: our colleagues from @planetlabs, one of the Copernicus Contributing Missions, have kindly supplied us with what we believe to be the 1st available satellite image of #NotreDame after the fire— Copernicus EU (@CopernicusEU) April 17, 2019
Respect & admiration for @PompiersParis
Below: earlier image for comparison pic.twitter.com/Er69G6U8d6
Как мы уже сообщали, на восстановление собора Парижской Богоматери уже пожертвовали почти миллиард евро, в его округе уже начали работу строители.
Напомним, пожар в соборе начался вечером в понедельник, 15 апреля. Пожарным удалось спасти 850-летнее каменное основание постройки, однако огонь уничтожил крышу и другие части собора, в том числе и 93-метровый шпиль.
В качестве причины возникновения пожара рассматривается несчастный случай.