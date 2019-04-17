Аминь! Каким был собор Нотр-Дам де Пари и почему по нему плачет весь мир

"Человек нуждается в привязанности, что жизнь, лишенная нежности и любви, не что иное, как неодушевленный визжащий и скрипучий механизм". Это цитата из романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Вечером 15 апреля собор Нотр-Дам де Пари горел открытым пламенем. За этим со слезами наблюдал весь мир. Русский TVNET объясняет, почему.
- Собор Парижской Богоматери, который строился больше двух веков — с 1163 по 1345 годы, находится в самом центре Парижа, на острове Сите.
Парижский епископ Морис де Салли в 1160 году призвал к строительству соборной церкви, посвященной Богородице (Нотр-Дам), в рамках гигантского городского проекта.
Это одна из важнейших достопримечательностей столицы Франции.
- Нотр-Дам де Пари прославлен в романе Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".
Вот цитата из книги:
"Собор заменял ему не только людей, но и всю Вселенную, всю природу. Он не представлял себе иных цветущих изгородей, кроме никогда не блекнущих витражей; иной прохлады, кроме тени каменной, отягощенной птицами листвы, распускающейся в кущах саксонских капителей; иных гор, кроме исполинских башен собора; иного океана, кроме Парижа, который бурлил у их подножия".
Роман Виктора Гюго помог популяризировать памятник во всем мире. Многих читателей не оставила равнодушной история горбуна Квазимодо, несчастного любовника Эсмеральды.
Также Нотр-Дам де Пари прославлен в многочисленных театральных постановках и мюзиклах.
- В соборе хранилась одна из великих христианских реликвий — Терновый венец Иисуса Христа, который, согласно Евангелиям, возложили римские воины на голову Иисуса Христа перед распятием.
Изначально он находился в Иерусалиме, но Византийский император перевез его в Константинополь. Далее, из-за нехватки денег в казне, реликвия была заложена в Венеции, и ее не смогли выкупить. Зато это сделал король Франции Людовик IX, который и передал Терновый венец на хранение в Собор Парижской Богоматери.
По данным французской газеты Le Figaro, все находившиеся внутри собора ценности, включая Терновый венец и тунику короля Людовика IX Святого, во время пожара были спасены.
Видео: Пожар в соборе Парижской Богоматери
- Cобор Парижской Богоматери являлся не только символом Парижа и Франции, но и самым популярным историческим памятником в Европе.
За год его посещали около 13 миллионов человек.
Галерея: Собор Парижской Богоматери до пожара
- От Нотр-Дам де Пари начинается так называемая нулевая точка - символ начала французских дорог, обозначенная бронзовым медальоном, который украшен розой ветров.
Он встроен в тротуар перед входом в собор перед входом в Нотр-Дам. Именно этот пункт служит ориентиром для расчета расстояний с другими городами Франции.
- За свою историю Собор Парижской Богоматери был свидетелем многих событий.
Первый прообраз парламента Франции был собран здесь королем Филиппом IV за более чем 40 лет до завершения строительства.
В соборе также молились войны перед крестовыми походами.
В 1456 году в соборе начался пересмотр дела Жанны д’Арк, которая была реабилитирована.
Во времена Великой французской революции Робеспьер взял Нотр-Дам в заложники и объявил, что если парижане не хотят, чтобы "твердыня мракобесия была снесена", то они должны скинуться деньгами на нужды революции.
В 1804 году Наполеон Бонапарт короновался в соборе вместе с супругой Жозефиной. Это древняя традиция, в нем веками короновали и отпивали правителей Франции.
- В 2019 году собору исполняется 856 лет. 15 апреля начался пожар в самой старой его части — восточной апсиде.
Высота сгоревшего шпиля собора, который не всегда находился на своем месте — с 1786 по 1841 год был на реставрации, составляла 96 метров.
Пожар объединил тысячи французов, которые вышли на улицы Парижа с молитвой. С огнем удалось справиться только утром 16 апреля, пожар продолжался 12 часов.
Президент Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам де Пари. В настоящее время корпорации и частные лица уже осуществляют добровольные пожертвования на восстановление собора.
Галерея: Пожар в соборе Парижской Богоматери