Аминь! Каким был собор Нотр-Дам де Пари и почему по нему плачет весь мир

Собор Парижской Богоматери, который строился больше двух веков — с 1163 по 1345 годы, находится в самом центре Парижа, на острове Сите.

Парижский епископ Морис де Салли в 1160 году призвал к строительству соборной церкви, посвященной Богородице (Нотр-Дам), в рамках гигантского городского проекта.

Это одна из важнейших достопримечательностей столицы Франции.

Нотр-Дам де Пари прославлен в романе Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".

Вот цитата из книги:

"Собор заменял ему не только людей, но и всю Вселенную, всю природу. Он не представлял себе иных цветущих изгородей, кроме никогда не блекнущих витражей; иной прохлады, кроме тени каменной, отягощенной птицами листвы, распускающейся в кущах саксонских капителей; иных гор, кроме исполинских башен собора; иного океана, кроме Парижа, который бурлил у их подножия".

Роман Виктора Гюго помог популяризировать памятник во всем мире. Многих читателей не оставила равнодушной история горбуна Квазимодо, несчастного любовника Эсмеральды.

Также Нотр-Дам де Пари прославлен в многочисленных театральных постановках и мюзиклах.

В соборе хранилась одна из великих христианских реликвий — Терновый венец Иисуса Христа, который, согласно Евангелиям, возложили римские воины на голову Иисуса Христа перед распятием.

Изначально он находился в Иерусалиме, но Византийский император перевез его в Константинополь. Далее, из-за нехватки денег в казне, реликвия была заложена в Венеции, и ее не смогли выкупить. Зато это сделал король Франции Людовик IX, который и передал Терновый венец на хранение в Собор Парижской Богоматери.

По данным французской газеты Le Figaro, все находившиеся внутри собора ценности, включая Терновый венец и тунику короля Людовика IX Святого, во время пожара были спасены.

Видео: Пожар в соборе Парижской Богоматери

Cобор Парижской Богоматери являлся не только символом Парижа и Франции, но и самым популярным историческим памятником в Европе.

За год его посещали около 13 миллионов человек.

Галерея: Собор Парижской Богоматери до пожара

От Нотр-Дам де Пари начинается так называемая нулевая точка - символ начала французских дорог, обозначенная бронзовым медальоном, который украшен розой ветров.

Он встроен в тротуар перед входом в собор перед входом в Нотр-Дам. Именно этот пункт служит ориентиром для расчета расстояний с другими городами Франции.

За свою историю Собор Парижской Богоматери был свидетелем многих событий.

Первый прообраз парламента Франции был собран здесь королем Филиппом IV за более чем 40 лет до завершения строительства.

В соборе также молились войны перед крестовыми походами.

В 1456 году в соборе начался пересмотр дела Жанны д’Арк, которая была реабилитирована.

Во времена Великой французской революции Робеспьер взял Нотр-Дам в заложники и объявил, что если парижане не хотят, чтобы "твердыня мракобесия была снесена", то они должны скинуться деньгами на нужды революции.

В 1804 году Наполеон Бонапарт короновался в соборе вместе с супругой Жозефиной. Это древняя традиция, в нем веками короновали и отпивали правителей Франции.

В 2019 году собору исполняется 856 лет. 15 апреля начался пожар в самой старой его части — восточной апсиде.

Высота сгоревшего шпиля собора, который не всегда находился на своем месте — с 1786 по 1841 год был на реставрации, составляла 96 метров.

Пожар объединил тысячи французов, которые вышли на улицы Парижа с молитвой. С огнем удалось справиться только утром 16 апреля, пожар продолжался 12 часов.

Президент Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам де Пари. В настоящее время корпорации и частные лица уже осуществляют добровольные пожертвования на восстановление собора.