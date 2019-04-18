В Нью-Йорке мужчина с двумя канистрами бензина пытался сжечь собор

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину с двумя канистрами бензина и жидкостью для розжига, который пытался попасть в нью-йоркский собор Святого Патрика.
"Около 19:55 мужчина вошел в собор Святого Патрика на Манхэттене с канистрами с бензином и с жидкостью для розжига, после чего был задержан полицией Нью-Йорка без каких-либо происшествий", - указано в публикации местной полиции, сообщает korrepondent.net.
По данным телекомпании NBC, задержанным оказался мужчина 37 лет. При задержании он разлил содержимое емкостей на дверь собора. При себе арестованный имел почти 15 л бензина, две бутылки жидкости для розжига и две зажигалки. Сейчас полиция допрашивает мужчину, который утверждает, что нес канистры с топливом, так как в его фургоне закончился бензин. При проверке машины его слова не подтвердились.
Around 7:55pm, a man walked into St. Patrick’s Cathedral in Manhattan with gas cans and lighter fluid, and was subsequently apprehended by @NYPDCT without incident. We thank our partners for their help, and remember - if you see something, say something. pic.twitter.com/qEbmklnqzQ— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 18, 2019
Собор Святого Патрика - католический храм в районе Манхэттен, построенный в 1878 году.
Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, который продолжался более 12 часов. Зданию нанесен значительный ущерб: обрушился его шпиль, крыша, колонны в нефе и часы.