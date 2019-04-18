В Нью-Йорке мужчина с двумя канистрами бензина пытался сжечь собор

"Около 19:55 мужчина вошел в собор Святого Патрика на Манхэттене с канистрами с бензином и с жидкостью для розжига, после чего был задержан полицией Нью-Йорка без каких-либо происшествий", - указано в публикации местной полиции, сообщает korrepondent.net.

По данным телекомпании NBC, задержанным оказался мужчина 37 лет. При задержании он разлил содержимое емкостей на дверь собора. При себе арестованный имел почти 15 л бензина, две бутылки жидкости для розжига и две зажигалки. Сейчас полиция допрашивает мужчину, который утверждает, что нес канистры с топливом, так как в его фургоне закончился бензин. При проверке машины его слова не подтвердились.