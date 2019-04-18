За сутки фоторадары засекли одного и того же гонщика на скорости более 200 км/ч

Первое нарушение зафиксировано 11 апреля в 4 часа утра на дороге Рига-Елгава-Литовское шоссе по направлению в столицу. В месте, где допустимая скорость составляет 90 км в час он передвигался со скоростью 219 км в час.

А уже в ночь на 12 апреля, в 03.41 фоторадар засек эту же машину на шоссе Рига-Вентспилс на скорости 218 км в час (вместо положенных 90).

За каждое из этих нарушений водитель оштрафован на 360 евро.