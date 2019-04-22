С пожара в Рижском замке прошло шесть лет. Виновник все еще не найден

Кроме того, заседания по рассмотрению возбужденного в 2015 году уголовного дела многократно пропускал один из обвиняемых, который на данный момент объявлен в розыск.

В суде указали, что именно по этой причине рассмотрение данного дела может затянуться.

Также продолжается гражданское дело о взыскании причиненного ущерба со строителя.

В связи с пожаром в Рижском замке параллельно рассматриваются еще два связанных между собой дела: уголовное дело, по которому обвиняются три человека, участвовавших в строительных работах, и гражданское дело о взыскании ущерба с исполнителя строительных работ, полного товарищества SBRE.

Галерея: Пожар в Рижском замке

В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят руководитель реставрационных работ Ивар Риба, а также Юрис Кассалиетис и Имант Юркевич, свидетельствует информация из архива агентства LETA.

Как порталу TVNET подтвердила председатель суда Видземского предместья Ивета Крэвица, один из обвиняемых с ноября прошлого года объявлен в розыск, поскольку он пропустил несколько судебных заседаний.

"Время от времени мы спрашиваем полицию о результатах. Но на данный момент никаких результатов в отношении этого человека нет", - отметила Крэвица.

Кроме того судья указала, что это обстоятельство задерживает дальнейшее рассмотрение дела.

"Следующее заседание суда назначено на 5 июля, и в зависимости от того, какая информация будет доступна о пропавшем лице, судья будет решать, выделять ли дело в отдельное делопроизводство и продолжать рассматривать его в отношении тех двух людей, которые посещают заседания или же просто рассматривать дело без присутствия пропавшего.

Если бы обвиняемый не исчез, дело бы уже давно дошло бы до судебных дебатов", - призналась Крэвица.

Заведенное параллельно гражданское дело о взыскании ущерба со строителя также не продвигается вперед, заявил один из адвокатов полного товарищества SBRE Угис Грубе. В целом суд просит исполнителя строительства возместить убытки в размере 4,8 миллиона евро. Фактически эти сумма уже была уплачена в качестве финансирования, выделенного на ликвидацию последствий пожара.

По этой причине предприятие Государственное недвижимое имущество (ГНИ) пока не видит юридических оснований требовать деньги от страховщика — компании "Балтийский страховой дом".

"Так как все расходы по устранению вызванных пожаром повреждений были полностью покрыты SBRE, у ГНИ на данный момент нет юридических оснований настаивать на том, чтобы страховщик выплатил возмещения.

Поскольку таким образом за одни и те же повреждения была бы получена двойная оплата", - пояснил позицию ГНИ директор юридического управления предприятия Оярс Валкерс.

В интервью порталу TVNET он заявил, что ГНИ оценивает возможности вернуть убытки как хорошие.

Однако, если гражданский процесс завершится оправданием строителя, государству придется выплатить ему 4,8 миллионов евро, так как на строительные работы, которые проводились после пожара, были выписаны счета.

"Сложно сказать. Еще нужно допросить достаточно много свидетелей. Я думаю, что в этом году решение по этому делу еще не будет принято", - прокомментировал ход гражданского процесса адвокат SBRE Угис Грубе.

По его словам, в деле есть результаты шести экспертиз.

Согласно первоначальной версии приглашенного SBRE эксперта, президента британского объединения по расследованию пожаров и первого вице-президент Международной организации по расследованию злонамеренных поджогов Питера Манси, пожар возник в северо-восточной части центральной части Рижского замка — в неиспользуемом тире, где никакие строительные работы не проводились.

В свою очередь версия приглашенных ГНИ эстонских экспертов свидетельствует о том, что пожар разразился в переданной в распоряжение строителя части Рижского замка.

Причиной пожара был источник открытого огня - искра, тлеющая сигарета или любой другой источник открытого огня.

"Я не могу вам предоставить информацию о том, как все было или не было, поскольку дело по сути не рассмотрено. Только после рассмотрения дела судья в своем решении скажет, как там все происходило", - заявила председатель суда Видземского предместья Ивета Крэвица.

ФОТО: Поврежденные в результате пожара помещения Рижского замка

Следующее заседание по уголовному делу состоится 5 июля этого года, а по гражданскому — 25 апреля.