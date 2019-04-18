Секретная операция: в Эстонии приземлился самолет с миллиардом евро на борту

Точная сумма не называется, но, по оценке "Очевидца", она составила около миллиарда евро; операция была засекречена, и в Банке Эстонии о ней знали лишь восемь человек. В обеспечении безопасности были задействованы все спецслужбы, начиная с полиции и спецподразделения K-komando и заканчивая Силами обороны и Полицией безопасности (КаПо).