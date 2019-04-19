В Пскове принудительно посадили самолет, летевший со стороны стран Балтии

"В воздушном пространстве России в Новгородской области накануне был замечен неопознанный самолет. Он двигался на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли.

С учетом характеристик полета, предположительно, воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства с нарушением госграницы", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, на перехват нарушителя была поднята авиация, включая истребитель. В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.

Позже выяснилось, что самолет российский: