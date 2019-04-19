Сб, 20.04.2019
Мы сможем прийти и сломать эту систему с нормальными людьми с другой ментальностью - с ментальностью 21-го столетия. Владимир Зеленский

В Пскове принудительно посадили самолет, летевший со стороны стран Балтии

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположив, что он залетел в воздушное пространство РФ со стороны Балтийских стран. Как выяснилось позже, самолет оказался российским, передает "Интерфакс".

"В воздушном пространстве России в Новгородской области накануне был замечен неопознанный самолет. Он двигался на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли.

С учетом характеристик полета, предположительно, воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства с нарушением госграницы", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, на перехват нарушителя была поднята авиация, включая истребитель. В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.

Позже выяснилось, что самолет российский:

"Российский легкомоторный самолет отклонился от своего маршрута и был приземлен с привлечением дежурных сил ПВО", - сказал собеседник агентства.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ