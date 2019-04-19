Пт, 19.04.2019
В дыму человек теряет ориентацию, впадает в шок, потом от боли теряет сознание, падает и пламя съедает его тело. Сергей Смирнов, руководитель Государственного ожогового центра

Наименьшая составила 1789 евро. Опубликованы зарплаты депутатов Сейма за март

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Заседание в Сейме. Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Депутатам Сейма в марте выплачены зарплаты на сумму 227 594 евро после уплаты налогов, сообщили в парламентской пресс-службе.

Больше всего получили члены президиума, руководители фракций и комиссий.

Так, председателю Сейма Инара Мурниеце (национальное объединение "Все для Латвии!"-ТБ/ДННЛ) выплачено 3263 евро, ее заместителю Дагмаре Бейтнере-Ле Галл (Новая консервативная партия) - 3279 евро, председателю фракции ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвису Дзинтарсу - 3307 евро, председателю комиссии по делам гражданства, миграции и сплоченности общества Андрею Юдину - 3304 евро.

В свою очередь наименьшая заработная плата в марте была у Мартиньша Стакиса ("Для развития/За!") - 1789 евро.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ