Наименьшая составила 1789 евро. Опубликованы зарплаты депутатов Сейма за март

Больше всего получили члены президиума, руководители фракций и комиссий.

Так, председателю Сейма Инара Мурниеце (национальное объединение "Все для Латвии!"-ТБ/ДННЛ) выплачено 3263 евро, ее заместителю Дагмаре Бейтнере-Ле Галл (Новая консервативная партия) - 3279 евро, председателю фракции ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвису Дзинтарсу - 3307 евро, председателю комиссии по делам гражданства, миграции и сплоченности общества Андрею Юдину - 3304 евро.